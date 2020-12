Películas de la saga «Shrek» son declaradas patrimonio nacional de Estados Unidos

En el 2001 vimos por primera vez al ogro mas amigable del cine, Shrek y ahora veinte años de su estreno, es considerado uno de los personajes animados más emblemáticos en la cultura popular del cine. Sus cuatro películas sin lugar a dudas nos han dejado memorables escenas de comedia que no importan cuantos años pasen, nos generan risas y nos hacen pasar un buen rato.

De hecho, su doblaje latino es uno de los más influyentes para la comunidad habla hispana por su “readaptación” en el doblaje latino. La influencia que ha tenido esta película de Dreamworks, ha sido tan grande que sus momentos más cómicos se han convertido en material viral en las redes sociales gracias a divertidos memes.

De modo que, este protagonizado Milke Myers largometraje acaba de ser reconocido como Patrimonio Nacional de Estados Unidos.

Los cuentos de hadas no volvieron a ser los mismos después de Shrek. La película de Dreamworks llegó a inicios de la primera década de los 2000 y eventualmente se incrustó en la preferencia del público la manera en que ‘desmitificaba’ –por decirlo de alguna manera– con humor los relatos clásicos como Pinocho o de Los Tres Cochinitos, entre otras.

Entonces vino la saga completa, con tres películas más que complementaron una historia que la mayoría recordamos con cariño y diversión. Todo ese legado de la franquicia ahora es reconocido por el gobierno de Estados Unidos como Patrimonio Nacional del país.

“DreamWorks Animation se enorgullece y honra de que Shrek haya sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso para 2020“, escribió la casa productora que creó la cinta en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by DreamWorks (@dreamworks)

La cinta lanzada hace 19 años fue seleccionada para su inducción por la Junta Nacional de Conservación de Películas. Este organismo cada año escoge a 25 largometrajes considerados obras culturales, históricas y estéticamente significativas del patrimonio fílmico estadounidense.

“No podríamos estar más felices de que Shrek se una a las filas de una de las películas más conmovedoras, transformadoras e importantes que han tenido un impacto cultural duradero en todo el mundo”, declaró Dreamworks.

Desde luego, Shrek no fue la única película que se unió al registro fílmico de Estados Unidos como patrimonio nacional. La inducción 2020 incluyó también a otras películas de antología como The Dark Night (2008), Grease (1978), The Blue Brothers (1980), Lillies of the Field (1963), The Hurt Locker (2008), A Clockwork Orange (1971) entre varias más.

“El Registro Nacional de Películas es un registro importante de la historia, la cultura y la creatividad estadounidenses, capturado a través de una de las grandes formas de arte estadounidenses, nuestra experiencia cinematográfica”, dijo Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso estadounidense, en un comunicado recogido por Variety.