Pixar reveló su nuevo proyecto de animación “Turning Red”

Siguen revelándose más detalles del Inestor Day de Disney, ahora fue el turno de Pixar, una de las filiales de la compañía que ha generado muchos éxitos con películas de animación computarizada.

Una de estas películas nuevas a estrenarse será la comedia sobre la adolescencia, ‘Turning Red’.

Director of the Academy Award-winning short Bao, Domee Shi, brings us Turning Red. Meet Mei: she experiences the awkwardness of being a teenager, with an added twist: when she gets too excited, she transforms into a giant red panda. Turning Red comes to theaters March 11, 2022. pic.twitter.com/oh6xaR8zRI

