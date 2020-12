Prevén refaccionar la EPI Sur de Cochabamba hasta fines de enero

El director de Seguridad Ciudadana del municipio, Luis Clavijo, informó que se prevé que los trabajos de refacción de la Estación Policial Integral (EPI) Sur, dañadas durante los conflictos poselectorales de 2019, culminen hasta fines del mes de enero. Pero, las autoridades se encuentran a la espera de una repuesta del seguro para reponer el equipamiento, muebles y otros equipos que también fueron destruidos.

«Gracias a Dios tenemos más o menos ya (…) la conclusión de la refacción de estación (EPI Sur) hasta fines de enero. En febrero ya estaría volviendo la PolicÍa al sector. Claro que el Comando Departamental tendrá que ver esas prioridades para poder empezar al personal en el sector», manifestó.

Asimismo, explicó que también se tiene prevista la regularización los terrenos donde se construirá la Estación Policial de Alalay.

«Es importante debido a que no tenemos una infraestructura en ese sector. El seguro no ha aceptado la cancelación debido a que terreno no estaba legalmente constituido como para hacer una infraestructura. Por tal motivo, como no estaba cerrado, nos ha dado una negativa. Sin embargo, ya se ha trabajado con el Alcalde para regularizar en el transcurso de ese semana», indicó.

Ambos temas fueron tratados en el Concejo de Seguridad Ciudadana del cual formaron parte algunos sectores sociales junto con el alcalde Iván Tellería.

«Pero como municipio estamos acelerando los tiempos y que todas las contrataciones y adquisiciones estamos priorizando para que puedan tener las movilidades y las motos repuestas, y así poder circular en las calles», señaló.

El tema central de la reunión fue la seguridad en la zona sur de la ciudad, aunque también se tocó el aspecto de la destinación de mayores recursos para la instalación de cámaras de seguridad en todo el municipio, según dijo Tellería, haciendo alusión a la protesta de vecinos de la zona de Colquiri (al norte) pidiendo la implementación de dichos «ojos vigilantes».