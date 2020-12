Privados y viticultores elaboran agenda contra el contrabando en Tarija

Este miércoles se prevé que los productores de uva, vinos y singanis, planteen una agenda de trabajo para frenar el ingreso de productos de contrabando a la región tarijeña

El sector empresarial privado y los productores de uva, vinos y singanis de Tarija prevén reunirse el miércoles con el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, para plantear una agenda de trabajo que reduzca el ingreso de productos de contrabando al departamento, actividad que está “matando a la industria local”.

La Cadena de Uva, Vino y Singani de Bolivia genera un volumen de ventas de 140 millones de dólares, 38 por ciento por uva de mesa, 33 por ciento vino y 29 por ciento de singani. Aporta aproximadamente 20 millones de dólares al Estado e involucra a más de 57 comunidades con 20 mil trabajadores directos e indirectos según datos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) Tarija 2040.

Piden alto al contrabando

El presidente de la Cadena de Uva, Vinos y Singanis (CC-CUVS), José Sánchez Gareca, explicó que el miércoles se realizará una reunión de gran importancia para este sector y buscarán principalmente, una agenda de trabajo que permita reducir el ingreso de productos de contrabando a Tarija, sobre todo desde Argentina.

Los puntos que conforman la agenda de trabajo aún no fueron revelados por Sánchez, quien adelantó que no serán dados a conocer por el momento para no entorpecer el trabajo que se vaya a realizar junto a las autoridades nacionales.

Sin embargo, dio a conocer que las medidas que serán planteadas tienen que ver con el trabajo interinstitucional que se realiza principalmente en las fronteras de Tarija; lugares por donde ingresa el producto ilegal hasta los mercados de la ciudad.

El presidente de la CC-CUVS señaló como ejemplo que en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) regional Tarija, no tiene el personal necesario para la lucha contra el contrabando.

“Por eso los contrabandistas los agarran a chicotazos, patadas e incluso con armas como en el caso de La Mamora; si las autoridades de Tarija no se suman a esta tarea, por favor, dejen sus cargos, que vengan otros a ayudarnos del desastre que se puede provocar sobre Tarija y el país”, puntualizó.

Privados organizan encuentro

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados (FEPT), Marcelo Romero, adelantó que esta reunión se llevará a cabo el miércoles en las oficinas de la FEPT a las 09.00 horas con la presencia de instituciones como el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el Senasag y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Romero explicó que como institución que aglutina al sector empresarial privado, se encargan de la organización de todos los ámbitos que se vayan a tratar y la logística para el evento.

También apuntan a los bodegueros

El presidente de la Asociación de Productores Regantes de Uriondo, Higinio Castro, señaló en una entrevista anterior que los propietarios de bodegas optan por comprar mosto proveniente de Argentina, cuando antes adquirían uva de producción local para producir vinos y singanis.

“Los grandes bodegueros están importando mosto, ya no hacen sus vinos y singanis con la uva que se produce en Tarija. Demandamos una ley de prohibición de importación de mosto, porque Bolivia no puede subvencionar el desarrollo de otros países, en este caso Argentina”, cuestionó.