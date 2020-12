Reversión de terrenos deja en el limbo el Hospital Cardiovascular de Tarija

El Municipio de San Lorenzo revirtió la concesión de los terrenos entregada al Ministerio de Salud para la construcción del Instituto Cardiovascular, los predios volvieron a nombre de la comunidad de Rancho Norte

Luego de tres campañas electorales presidenciales, una de ellas fallida por denuncias de fraude, la promesa del Hospital Cardiovascular en San Lorenzo Tarija, hecha por el Movimiento Al Socialismo (MAS), no se concretó y pasó al limbo, pues el Gobierno Municipal de esa localidad revirtió la concesión del terreno entregado al Ministerio de Salud para la construcción de ese hospital.

El proyecto estaba contemplado dentro del plan hospitales de Bolivia, demandaba una suma de 150 millones de dólares aproximadamente, incluido el equipamiento. Para ello, la comunidad de Rancho Norte del municipio de San Lorenzo cedió siete hectáreas para una edificación que nunca se hizo, más allá de las promesas, diseños y anuncios de licitaciones.

El alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, afín al MAS, explicó que a finales del 2020 tomaron la decisión de revertir los terrenos en favor de la comunidad, se quitó la concesión dada al Ministerio de Salud y en la actualidad los predios están inscritos a nombre de la comunidad de Rancho Norte.

La autoridad apunta al Gobierno interino de Jeanine Áñez por la decisión de reversión y el fracaso de la construcción, porque nunca le respondieron sobre el destino del proyecto. Culpa a un Gobierno que estuvo un año en el poder, pese a que la promesa de ese hospital de cuarto nivel fue hecha el año 2015 y, el 2019, la entonces presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, también del MAS, anunció que la construcción del Cardiovascular debía esperar unos dos años más, porque se tenía como prioridad la consolidación del Sistema Único de Salud (SUS).

“Parece que ya se perdió el proyecto porque nunca se tuvo una respuesta del Gobierno golpista, de cómo iba el financiamiento. Entonces entendimos que por la falta de respuesta se cayó y revertimos los terrenos – comentó Ávila –. Yo no sé si el nuevo Gobierno retomará la inversión, son inversiones gigantescas y no parece que en el corto plazo se vaya a hacerlo. No he escuchado que se reactive el ambicioso plan de hospitales en todo el país”, detalló.

Por su parte, el corregidor de Rancho Norte, Rubén Albornoz, no tiene conocimiento sobre la reversión de los terrenos a favor de su comunidad, ya se cumplirán cuatro años desde que cedieron los terrenos para emplazar el proyecto.

“No sé hasta donde quería llegar alcalde con su campaña. El expresidente Evo Morales siempre le puso trabas al departamento de Tarija y a San Lorenzo también – sostuvo Albornoz –. Vamos a llamar a una reunión interna de la comunidad para analizar sobre la reversión de los terrenos”, dijo.

Por su parte, el concejal de San Lorenzo, Roberto Vargas, señaló que desde el legislativo municipal emitieron una ley para blindar los terrenos para la construcción del Instituto Cardiovascular, de manera que no se pueda revertir, pero también que mediante normativa nacional los predios podían volver a favor de la comunidad.