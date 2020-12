Rolling Stones tendrá su propia serie biográfica

Este 2020 ha sido difícil para la industria del entrenamiento, pero aún así muchos proyectos se han anunciado para el próximo año. Uno de los grandes anuncios que se dieron esta semana es que los Rolling Stones, tendrán una serie biográfica.

Con información de Sopitas

Sin duda, la llamada “banda más grande todos los tiempos” merece tener este honor. No por nada, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood llevan más de 50 años tocando juntos por todo el mundo, lanzando discos y reinventándose, aunque a lo largo de toda su trayectoria han surgido anécdotas muy interesantes sobre cada uno de los integrantes que sin duda nos gustaría ver.

Pero ahora, esto será una realidad o al menos eso se dijo en el evento que Disney armó para presentar a sus inversionistas todos los futuros que tienen planeado lanzar en los próximos años. Resulta que en el apartado de FX –que como recordarán ahora es parte de la casa de Mickey Mouse-, aparecieron sorpresas y el canal tampoco se quedó atrás, pues presentó producciones como una serie de Alien bajo la supervisión del gran Ridley Scott.

Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que de acuerdo con The Hollywood Reporter, el CEO de esta cadena, John Landgraf, está en conversaciones avanzadas para crear una serie dramática basada en la biografía de The Rolling Stones. Por ahora no hay muchos detalles al respecto, lo único que se mencionó fue que el guion exploraría sus orígenes y que tendría lugar desde la formación de la banda a principios de los 60 hasta 1972.