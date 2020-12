Rumbo al 7M: Montes, Cossío y los “históricos” toman la plaza en Tarija

Óscar Montes, Lorgio Torres, Teodoro Suruguay, Johnny Torres, Jacvier Lazcano, César Mentasti y otros dirigentes presentaron Unidos por el Cambio

En la previa y en Unitel, Milcíades Peñaloza, el senador más emblemático del declive del “MAS de los invitados”, había dicho que era “muy, muy amigo de Johnny Torres” y “muy muy amigo de Óscar Montes” al tiempo que negaba que los apadrinara, porque él seguía siendo del MAS, pero el guion siguió en marcha. Mario Cossío había dado el paso adelante con todas las consecuencias.

A las 9.00 había murmullo en la plaza y empezaban a aparecer las banderas naranjas y verdes de UNIR y algunas pocas del MNR. Menos de Unidad Nacional, menos de Camino al Cambio, menos de los demás. Había hasta un grupo del MAS al otro lado de la plaza, pero en otra pelea.

Sobre las 10.00 de la mañana los pesos pesados de los partidos fueron apareciendo en la plaza. Unos a pie acompañados por multitud, otros más discretos. A las 10:08 se publicaba la primera foto del ex alcalde Óscar Montes y el ex gobernador Mario Cossío juntos. Ambos llevan haciendo política en Tarija desde los 90, pero no había una instantánea en google que diera fe de ello, ni siquiera de un 15 de abril perdido. A las 10:32 llegó uno de los momentos álgidos: Montes al centro, Cossío a la izquierda, Johnny Torres a la derecha, más allí Teodoro Surugay – ex alcalde de Entre Ríos – y César Mentasti – el representante de Samuel Doria Medina en Unidad Nacional -, todos se pasaban los brazos por los hombros y avanzaban juntos hacia el quiosco de la plaza Luis de Fuentes

Las sorpresas hubo que ir digiriéndolas de a poco, pues pesaba lo de Montes y Cossío, pero había más. A Suruguay se le esperaba. El exalcalde de Entre Ríos fue tres gestiones elegido desde 2000 y tuvo sus dificultades judiciales en 2012 y 2013, pero no era la primera vez que Montes hacía referencia a su apoyo. A Javier Lazcano, de las viñas de Uriondo, también se le había visto acompañar la fórmula.

División Los partidos de oposición al MAS decidieron conformar su propio frente al margen de la Gobernación

Al fin hicieron aparición los aliados chaqueños, en este caso de Caraparí, que es el municipio más pequeño y el que más porcentaje de voto le da al MAS. Los aliados son Wilman Peña, alcalde de Caraparí, y Lorgio Torres, subgobernador por el MAS. Peña formó su propio partido en la elección de 2015 y recibió un respaldo velado de Lorgio, pues el voto cruzado se impuso. Lorgio Torres, por su parte, es un emenerrista de toda la vida, que fue consejero de Mario Cossío en los años de plomo de la Autonomía, después formó el PAN que tumbó a Cossío con Carlos Brú y Wilman Cardozo y finalmente cruzó al MAS, partido que aún representa como Subgobernador.

Además estaba Eduardo Garnica de Madre Tierra y Franz Gutiérrez, que acababa de ser candidato por Comunidad Ciudadana y perdió. En segunda fila estaba María Lourdes Vaca y Mauricio Lea Plaza de Camino al Cambio – no Luis Pedraza, el miembro que más grueso ha hablado contra Montes – y también Marcela Guerrero, y también el joven Rolando Vacaflor, que incursionó hace un par de años en política y ya ha sido de Virginio Lema, de Luis Fernando Camacho, de VOX y ahora de Montes y Torres y Cossío.

Desde temprano circulaba un meme por las redes que sumaba los años de todos en política y pasaba del siglo. Con todo, el frente se llama Unidos por el Cambio y sus voceros