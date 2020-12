Rusia, China y otros miedos detrás del peor ciberataque al sistema de seguridad estadounidense

De acuerdo a la evaluación previa de Microsoft, los hackers ruso entraron a través de las empresas privadas de ciberseguridad. Obtuvieron acceso a las actualizaciones del software de SolarWinds -similar a las actualizaciones que muchos fabricantes de teléfonos introducen en los celulares mientras se cargan durante la noche- apostando a que los pequeños cambios en el código no se notarían. Al comprometer las actualizaciones, obtuvieron acceso a 18.000 agencias gubernamentales y compañías. Desde allí plantaron “puertas desalida” en las redes de unas 40 empresas, agencias gubernamentales y think tanks, según Microsoft, que les permitieron ir y venir, robar datos y – aunque aparentemente no ha ocurrido todavía – alterar datos o realizar ataques destructivos.