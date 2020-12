Surgen voces del MAS contra el estilo de la reforma judicial

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) observan la forma en cómo el ministro de Justicia, Iván Lima, impulsa la reforma al sistema judicial, con un grupo de notables. Esa iniciativa se concretaría con un eventual referendo constitucional y una reestructuración integral de la justicia.

Admiten que es necesario y urgente un cambio en la justicia, pero que debe tener la participación activa de todos los sectores de la sociedad boliviana.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, afirmó que la propuesta que elaboran el Ejecutivo y el grupo de notables para una reforma judicial “no es suficiente”, ya que tiene que participar el pueblo boliviano.

“Me parece una falta de respeto al pueblo si no hacemos que el pueblo participe. Hay que hacer una agenda de trabajo y tenemos que plantear un tiempo prudente porque cuidado que por caminar rápido volvamos a caer”, afirmó el legislador a Página Siete.

El ministro Lima impulsa desde su cartera propuestas para reformar la justicia en nuestro país. Una de ellas se hizo efectiva con la conformación de un equipo de expertos que trabajan en dos planteamientos básicos: presentar al Legislativo un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) a través de un referdendo, y el segundo, que es un proyecto a mediano y largo plazo para una reforma judicial para los próximos cinco años.

El tiempo juega en contra de la intención del Ejecutivo, porque tiene hasta antes del 20 de diciembre para presentar al Legislativo la propuesta normativa para la reforma parcial a la Constitución, si quiere que el referendo necesario para ello se realice junto a las subnacionales de marzo de 2021.

Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS, coincide en que es necesaria una reforma a la justicia pero considera que este trabajo debe realizarse con todos los sectores de la sociedad.

“Yo no considero que cinco dizque notables vengan a decirme cómo se tiene que modificar. Este es un tema que concierne a otro momento constituyente. Habrá que consultar. No es posible que nos vengan a decir ‘nosotros vamos a hacer nuestra parte y lo vamos a llevar a referendo’. Aquí hay un pueblo al que tienen que consultarle”, dijo Torrico.

Para el diputado Freddy López (MAS), la propuesta de un referen do sólo para una reforma judicial merece una atención especial porque también se puede considerar otros temas.

“Debemos debatir y analizar de forma profunda este tema para no tener problemas posteriores y es muy importante para nosotros la participación de la población. No queremos equivocarnos”, afirmó.

La bancada de Comunidad Ciudadana es la única en el Parlamento que apoya la propuesta de reforma del Ejecutivo. Destaca que el ministro Lima haya encontrado un 90% de coincidencias entre el planteamiento de la bancada de Carlos Mesa y la iniciativa que lidera Lima.

“Este es un escenario alentador que nos acerca a un gran e histórico acuerdo nacional desde la fundación de la República que puede traer paz social y reencuentro entre los bolivianos si realmente logramos construir un sistema de justicia y fiscalía independiente, imparcial y de alta calidad humana”, afirmó Carlos Alarcón, de CC.

En tanto, la bancada de Creemos no presentó una postura oficial al respecto.

Para Franz Rafael Barrios, investigador en temas jurídicos, la propuesta del Gobierno es un “burdo maquillaje” para disimular el “fracaso judicial” que el MAS tuvo en sus anteriores 14 años de gobierno. Considera que esta reforma no atacará el fondo del problema que son las redes de extorsión judicial. Además, citó el reciente caso de Facundo Molares, exguerrillero de las Farc, acusado en el denominado caso Montero, quien obtuvo su libertad provisional después de un pedido expreso del expresidente Evo Morales.

“Después de este hecho bochornoso el ministro Lima no tiene moral para hablar de ‘reforma judicial’. Si no cambian estas conductas, no habrá jamás reforma judicial real”, subrayó Barrios.