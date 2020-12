Tarija: Connacionales que llegan de Argentina a cobrar bonos en el país provocan colapso de Gestora Pública

Fuente: Radio Fides

Las oficinas regionales de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en Bermejo, departamento Tarija colapsaron las últimas semanas, debido a la cantidad de bolivianos y argentinos que residen en el vecino país que necesitan realizar trámites para cobrar bonos y pensiones.

En entrevista con radio Fides Bermejo, el director Nacional de Trámites, Jaime Achá informó que se atiende a más de 200 personas por día, en su mayoría gente de la tercera que solicita el “desbloqueo” por retraso en el cobro de la renta dignidad.

“El problema radica en que varias de estas personas ingresan por pasos ilegales y los datos migratorios no permiten constatar el lugar de residencia”, explicó.

“El sistema bloquea o no permite el cobró de la renta dignidad cuando no se cobra este beneficio por un lapso mayor a seis meses, eso nos hace presumir que la gente que tiene este problema es porque no vive aquí”, agregó.

Achá indicó que uno de los requisitos para acceder a la renta, pensiones o bonos del Estado es la residencia obligatoria en el país.

También señaló que existe similar congestionamiento de las oficinas en otras fronteras y anunciaron la contratación de más personal, además de solicitar el apoyo policial para evitar conflictos y aglomeración en las filas.