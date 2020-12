Tarija: renuncia administrador de la CNS observado por ser cuñado de Arce

Sociedad

El administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Tarija, Omar Vargas, quien fue denunciado por ser cuñado del presidente Luis Arce, renunció este miércoles a su cargo.

“No voy a seguir en este cargo porque no me interesa estar en bandos de denuncias, de entredichos, hablan cualquier barbaridad y a veces la gente les cree. No me interesa el cargo ( ). Nunca ha habido un administrador con el currículum que yo he presentado”, dio a conocer Vargas a Fides.

Hace unos días, el ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Afines a Salud Pública (Sirmes), Raúl Antuña, denunció que Vargas era familiar del primer mandatario. Debido a esto fue acusado por nepotismo y trafico de influencias.

Al respecto, el médico indicó que con este tipo de denuncias “sin fundamento” dañan la imagen de su esposa, la cual no tiene vínculo alguno con la CNS. Además, afirmó que el tema se lo manejó de manera política para afectar la imagen del Gobierno.