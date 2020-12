Todos los episodios de la serie de Star Wars ordenados de peor a mejor

Todavía nos estamos recuperando del potente final de segunda temporada de ‘The Mandalorian’ y tendremos que esperar hasta el próximo mes de diciembre para disfrutar de nuevos episodios, por lo que en Espinof hemos creído que era la ocasión ideal para repasar todo lo que hemos podido ver hasta ahora en la serie de Disney+ ordenando de peor a mejor todos los episodios estrenados hasta la fecha.

1×05 ‘El pistolero’

Aquí esa sensación de transición sí pesa sobremanera en un episodio que da lo mejor de sí mismo en sus primeros minutos y en ese cliffhanger final que no se vería resuelto hasta la segunda temporada. La rivalidad con Fennec no alcanza la intensidad deseada y la relación del protagonista con el cazarrecompensas novato no tiene grandes alicientes y casi se siente como relleno.

1×03 ‘El pecado’

Un episodio más oscuro que el anterior que lleva a Mando a romper su código para acabar rescatando a Baby Yoda de un laboratorio. Quizá se exceda un poco con ls dudas del protagonista, quien incluso llega a aceptar una nueva misión antes de hacer lo que todos sabíamos que iba a suceder, pero lo hace para que conozcamos mejor el camino del mandalore. Necesario pero ni mucho menos la mejor versión de lo que podría haber sido.

1×06 ‘El prisionero’

Un episodio marcado por la tensión situado en una prisión espacial que sabe mantener nuestra atención durante su ajustado metraje. Quizá funcione mejor como forma aislada que por lo que realmente aporta a la serie, pero este pequeño desvío dentro de la serie le vino bien para coger impulso de cara al final de su primera temporada.

1×04 ‘Santuario’

Muchos quizá lo vean como un mero episodio de transición cuando no deja de ser una evolución lógica del anterior, sirviendo además como punto de introducción para el personaje de Cara Dune interpretado por Gina Carano, a quien ayuda en lo que parece casi una misión imposible que deja más de una escena para el recuerdo…

1×02 ‘El niño’

Llega el momento de conocer un poco más a Baby Yoda, fuente inagotable de gifs para redes sociales durante la primera temporada, cuya ayuda resulta determinante para que Mando no pierda de vida y recupere el control de su nave. Clave para empezar a desarrollar esos lazos entre los dos protagonistas casi a modo de padre e hijo.

1×08 ‘Redención’

Un solvente cierre para la primera temporada que despertaba más curiosidad por el futuro que sobre lo que sucede en el propio capítulo. Quizá le faltase un poco más de ese ímpetu que sí exhibe la serie en su segunda temporada pese a contar con Taika Waititi tras las cámaras, pero eso no quita para que nos dejase con buen sabor de boca.

2×04 ‘El asedio’

Un episodio en el que echar una pequeña mirada al pasando regresando a Nevarro para reunir a Mando con dos de sus aliados e indagar un poco en la mitología de la serie, sobre todo en lo referente a Baby Yoda, quien vuelve a dejarnos algún momento inolvidable como cuando ejerce como peculiar ladrón de galletas.

2×02 ‘La pasajera’

Para algunos el episodio en el que dejaron de ver a Baby Yoda como alguien cuqui, algo que no deja de ser una anécdota en un episodio que por ambientación parece querer rendir homenaje a ‘El imperio contratataca’. Tanto es así que esas temibles criaturas tienen su origen en unos diseños finalmente descartado de dicha película. Todo ello con el habitual cóctel de diversión -es uno de los episodios con mayor presencia de Baby Yoda- y emoción propio de la serie.

1×01 ‘El mandaloriano’

Una gran carta presencia del cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal que nos permite conocer el estado de esa galaxia muy muy lejana poco después de los eventos narrados por ‘El retorno del jedi’. Eso sí, la auténtica clave está en conocer al protagonista y sus motivaciones para luego darnos una gran sorpresa al final del episodio que Jon Favreau fue muy hábil ocultando al público hasta el mismo momento de su estreno.

2×07 ‘El creyente’

Una etapa intermedia necesaria para conseguir la localización de Baby Yoda que sirve para redimir a un personaje y darnos un trepidante episodio a partir del momento en el que queda claro que quizá no era como pensábamos. Y además vemos a Mando teniendo que ajustar aún más su principios al mostrar su rostro en público por primera vez…

1×07 ‘Ajuste de cuentas’

La serie mostró lo mejor de sí misma hasta entonces con un capítulo que supo recoger todas las virtudes que había exhibido la serie hasta entonces para plantear una aventura que conectaba con el inicio de la serie para poner a los protagonistas en una situación de peligro mortal, siendo clave para ello la primera aparición de Moff Gideon, el temible villano interpretado por Giancarlo Esposito.

2×03 ‘La heredera’

Casi una aventura de piratas que introduce a tres nuevas mandalorianas y explica un poco mejor ese universo, presentando además nuevas criaturas que amplían el rico universo de Star Wars. Además, a su manera casi funciona como un pequeño aparte en el que todo está controlado a la perfección por Bryce Dallas Howard desde la dirección.

2×08 ‘El rescate’

Una excelente final de temporada centrado en el rescate de Grogu. Desde los primeros minutos consiguiendo aliados hasta la aventura para ir sorteando los diferentes obstáculos que pone Moff Gideon, acabando por la impactante aparición de Luke Skywalker y la emocionante despedida entre Mando y Grogu. Lo único que le falta un poco más de empuje desde la puesta en escena..

2×01 ‘El marshal’

Un inicio de temporada que nos recordó todo lo que nos había gustado en la primera temporada para llevarlo un paso más allá, incluyendo un pequeño coqueteo con ‘Dune’ y una excelente aparición especial de Timothy Olyphant. Todo ello sin olvidarnos de ese cliffhanger final que nos hizo literalmente necesitar los siguientes episodios para ya mismo.

2×06: ‘La tragedia’

La llegada de Robert Rodríguez al universo Star Wars nos dejó un episodio vibrante con un gran trabajo de puesta en escena que supo como sacar todo el partido a un guion mínimo -se dijo que tenia apenas 19 páginas- y al regreso de un impresionante Boba Fett. Una gozada de principio a fin.

2×05: ‘La jedi’

Un excelente episodio de principio a fin, empezando por la presentación en imagen real de Ahsoka Tano a la que ya va a ser imposible separar de las facciones de Rosario Dawson. Además, jugosa información sobre el pasado de Baby Yoda y una aventura episódica que sabe equilibrar muy bien los momentos más íntimos con aquellos en los que da rienda suelta a su lado más espectacular.

