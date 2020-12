Abogado Valda aclara que revisión al padrón electoral no será un a auditoría

TSE autoriza revisión al padrón, sistema informático y actas

Fuente: El País

El colectivo ciudadano que encontró irregularidades en las actas electorales de los comicios del 18 de octubre contará con la autorización del Tribunal Supremo Electoral para revisar el padrón, el sistema informático y las actas, informa Correos del Sur.

Los representantes del colectivo, a la cabeza de Jorge Valda, sostuvieron una reunión este viernes con la vicepresidenta del TSE, María Angélica Ruiz, y el vocal Francisco Vargas, en la que acordaron firmar un protocolo para la revisión del padrón y el sistema informático, además de la contrastación de las actas de las elecciones del 18 de octubre.

El abogado aclaró que el proceso no se denomina «auditoría», debido a que la normativa no lo considera. «No quieren llamarle auditoría porque la norma no prevé», explicó, al agregar que las auditorías sólo se pueden realizar a través de una entidad externa o la Contraloría.

El colectivo ciudadano presentó hace dos semanas un informe con irregularidades en las actas electorales del 18 de octubre, las cuales considera que son similares a las que detectó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los comicios de 2019.

En tanto, el TSE defiende la transparencia de las elecciones, con el respaldo de organismos de observación electoral.