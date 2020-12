Valverde: «Camacho necesita la estructura de Demócratas»

Alianza Demócratas-Camacho, un MAS que irrespeta a Santa Cruz y Roly como el rival de Sosa: el análisis de Valverde sobre las subnacionales.

El analista Carlos Valverde hizo un desglose de la coyuntura política actual con miras a las subnacionales.

Fuente: Unitel

El analista Carlos Valverde hizo un análisis de la coyuntura política y las proyecciones que se tiene con miras a las elecciones subnacionales del 7 de marzo en Santa Cruz. Habló de una alianza entre Demócratas y Luis Fernando Camacho, un irrespeto del MAS hacia Santa Cruz con la presentación de candidatos que no pueden ganar y la postulación de Roly Aguilera que se convierte en un gran rival de Angélica Sosa en las municipales.

Salida de Ortiz y Peña

Oscar Ortiz y Vladimir Peña renunciaron a su militancia en Demócratas, acción que no es catalogada como una ruptura interna por Valverde pues considera que en el momento en el que está ahora esta agrupación «no le importará mucho lo que piensen ambos» pues «en el fondo tienen razón, (porque) Demócratas tiene un desafío más grande» y más si se tiene en cuenta que tienen una buena posibilidad de que su candidato, Roly Aguilera, sea el gran rival de Angélica Sosa en la búsqueda del sillón municipal.

Alianza Demócratas- Luis Fernando Camacho

Valverde anticipó que en la conformación de listas se verá la presencia de mucha gente de Demócratas en la lista que presentará Creemos para la Gobernación cruceña.

«La cosa está decantada, si Camacho no se alía a los Demócratas, ¿con quien hará estructura?, porque para ganar una elección debe haber una estructura, en la ciudad tiene el respaldo, (pero) en el campo el MAS le ganó gran parte…(Camacho) necesita a Demócratas», dijo.

Rol de Rubén Costas

El analista considera que el rol que actualmente tiene Rubén Costas es apuntado a la Alcaldía pues «tengo la sensación de que no tiene ninguna relación con Luis Fernando Camacho y que la evitará porque es lógico; uno tiene que tener límites, no es que la política lo aguanta todo y creo que Costas no quiere tener relación con Camacho».

Candidatos en Santa Cruz.

«Roly Aguilera si hace una campaña interesante puede ganar esta elección, (Angélica) Sosa tiene lo suyo pero estas idas y vueltas en la pandemia que está jugando mucho en elecciones, si tenemos un rebrote sin ninguna duda esto será culpa de Sosa porque un día dice una cosa y al otro día se desdice», apuntó.

Sobre las demás fuerzas políticas considera que el MAS seguirá siendo tercero en Santa Cruz y que en las elecciones municipales obtendrá entre dos y tres concejales.

En tanto que «Jhonny Fernández es interesante en la carrera municipal; vaya con el que vaya le sumaría»

Sobre Roberto Fernández y Chi Hyun Chung «no sé que hace ahí» y luego está Gary Áñez que no se lo escucha y, «si no se lo ve, significa que no existe en política, salvo que esté trabajando bien en las bases y moviéndose en los barrios, pero más allá de su proclamación no pasará gran cosa».

El irrespeto del MAS

Adriana Salvatierra será la candidata (a la Alcaldía), puede que ella no guste mucho porque es muy orgánica, muy política (…) Convengamos que al MAS nunca le ha dado expectativa el ganar Santa Cruz. «Si se hubiera interesado hubiera puesto buenos candidatos y nunca los ha tenido».

«Pensar en Pedro García como candidato del departamento más importante del país es una chacota (…) al MAS no le interesa o sabe que no puede ganar Santa Cruz».

Considera que Mario Cronenbold era mejor candidato porque «por lo menos es más auténtico».