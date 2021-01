A pesar del rebrote los docentes seguirán con las distintas plataformas virtuales

20 mil profesores fueron capacitados por diferentes plataformas de aprendizaje e información para mejorar la enseñanza de los estudiantes en el país.





En Bolivia hay más de tres millones de estudiantes de primaria y secundaria. El Día consultó se consulto a distintos profesionales del área de educación para conocer sus puntos sobre la situación de enseñanza durante la anterior gestión y cómo tendremos que este año el sistema educativo regular y superior para todos los niños como tendremos que enfrentar este año el sistema educativo regular y superior para todos los niños, jóvenes y profesionales.

La comunicadora Mónica Patricia Olmos Campos, especialista en educación superior con más de 20 años de docencia. señala que el año anterior fue catastrófico debido que el gobierno decidió clausurar la gestión educativa, por lo cual, se quedaron tres millones de estudiantes sin educación, siendo la peor figura que pudo haber pasado.

La realidad en la educación superior. “Si el sistema educativo hubiese estado en mejores condiciones y los maestros preparados, quizás se hubiera evitado la clausura escolar, es decir, la pandemia lo que hizo fue revelar lo mal que estamos en educación y lo poco preparados que estamos para afrontar cualquier contingencia que pueda darse en el país”, agregó.

Olmos dice que la educación no estuvo a la altura para responder al contexto de la pandemia, sin embargo, el sistema ha venido hace mucho reflejando una incapacidad de gestión, obsolescencia en términos tecnológicos y curriculares. Siendo lamentable por la cuarentena.

Educación a distancia y virtual. “En términos generales la experiencia con la educación a distancia o virtual es muy precaria, sobre todo, en términos de educación virtual. Lo que hay que distinguir son dos cosas, por ejemplo: la educación a distancia no necesariamente necesita los medios tecnológicos sino al contrario implica impresos, radio. En Bolivia se tiene más de 60 años de experiencia especialmente con la radio educativa. En cambio, la virtual, la poca experiencia que se tiene en educación superior, estaban más o menos familiarizados, pero el sistema educativo regular ha sido catastrófico, lo máximo que se tenía era laboratorios”, resaltó.

Proyecciones de la gestión 2021. Olmos destacó que con el sistema educativo no pasará nada, seguiremos como está. La educación privada no es lo que preocupa, por dos razones porque, de alguna manera se ha podido manejar de manera virtual, han adquiridos plataformas, los jóvenes pudieron pasar clases, sin embargo, lo que inquieta es la enseñanza pública, debido a que solo pasaron un mes de clases en la anterior gestión del 2020. Esto se debe a que no se tiene acceso internet, tampoco recursos tecnológicos con los que se pueda acceder a plataformas.

Trayectoria. El Día consultó al especialista Néstor Ariñez destacado profesional con una amplia trayectoría laboral: Actualmente es docente en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba al igual que, en distintos posgrados relacionados a educación y formó parte del periódico Opinión y en el periódico digital Guardiana.

Anterior gestión.“Ha sido muy duro, no me parece que clausurar el año haya sido la mejor decisión, ya que el año anterior, tanto los maestros como estudiantes ya habían encontrado un cierto ritmo de estudio. Cortar de manera abrupta fue una mala decisión”, expresó.

El docente recordó también que después de la clausura del año escolar, durante el gobierno transitorio de la ex presidenta Añez se anunció que 150.000 maestros se estaban capacitando, pero en realidad no todos los profesores se prepararon, solo veinte mil. Falta todavía más preparación.

Ariñez resaltó que “hay lugares donde no tenemos conectividad, los niños no cuentan con internet. La fibra óptica sólo llega a las ciudades. No hay condiciones, para que los niños puedan acceder a pasar clases, más que todo en el área rural”.

Estrategias.“No podemos dar clases con la mentalidad de clases presenciales, por tanto, la videoconferencias tienen que ser más cortas, entonces para esto lo que se plantea es la clase invertida donde el estudiante hace la tarea y después resuelven otro tipo de problemas en video-llamada”, declaró.

El asesor de pedagógico Alberto Libera Tapia, actualmente como 20 años de educador, comenta que el panorama que se tiene sobre los estudiantes que consiguieron pasar clases durante el anterior año e incluso después de la clausura escolar, son de grupos minoritarios que siguieron como colegios particulares y de convenios que, a diferencia de las unidades educativas fiscales que no desempeñaron las clases.

Modalidad a distancia y virtual. “Hay un grupo pequeño que recibió educación a distancia más que todo en lugares rurales y algunos barrios periféricos, utilizando de manera mixta, combinando las dos modalidades que sería a distancia y virtual”, expreso.

“El panorama será parecido al del año pasado, no todos los profesores y estudiantes tienen acceso a internet, el actual gobierno no se ha movilizado mucho para poder tener la banda ancha de internet y que llegue a todos los lugares“, aclaró.

Tácticas. “Muchos maestros tuvieron que comunicarse con los estudiantes, por vía Messenger para luego empezar con aplicaciones como Zoom y Classroom y proseguir las clases virtuales. Solo se desempeñó en lugares donde llegaba la señal de internet”, señalo.

Reconoció, sin embargo, que no se puede suplantar las clases presenciales con las virtuales, pero es un complemento para los estudiantes.