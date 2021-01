Alcaldes del eje deciden no realizar cuarentenas rígidas

Fuente: Página Siete Digital

Pamela Pomacahua / La Paz

Una de las decisiones asumidas ayer por los alcaldes de las ciudades del eje central del país es que no se aplicarán cuarentenas rígidas, pero se continuará con medidas restrictivas, en pleno rebrote del coronavirus en el país, en la reunión sostenida con el presidente Luis Arce en La Paz.

“Otra cosa importante que hemos coincidido los tres alcaldes de las ciudades más pobladas, no podemos entrar de nuevo a una cuarentena rígida, vamos a seguir con restricciones, no va haber Carnaval en Santa Cruz de la Sierra, no van a haber eventos masivos; hemos dispuesto muchas acciones”, afirmó la alcaldesa de la capital cruceña, Angélica Sosa.

El alcalde de Cochabamba, Iván Tellería, aseguró que “no estamos preparados para una cuarentena rígida, la economía de nuestras ciudades ha sido totalmente golpeada, por lo tanto, lo que se debe trabajar es si se tiene que hacer modificaciones presupuestarias”.

El secretario ejecutivo de la Alcaldía de La Paz, Marcelo Arroyo, que asistió a la reunión en lugar del alcalde Luis Revilla, que se encuentra aislado por reinfección de Covid-19, aseguró que “es difícil hablar de una cuarentena rígida porque se están haciendo todos los esfuerzos para no llegar a ese escenario” y se “trata de generar medidas de contención y de diagnóstico oportuno para evitar cualquier cierre definitivo” de la ciudad.

No sobreponer esfuerzos

El vocero presidencial Jorge Richter informó que la posición del Gobierno es no sobreponer esfuerzos respecto a la intención de algunos municipios de comprar vacunas, en particular en el caso de Santa Cruz. “Hemos tomado la determinación de aunar esfuerzos, de trabajar complementariamente. El Gobierno pondrá las vacunas, va también a otorgar las pruebas diagnósticas y los gobiernos municipales con toda su organización van a trabajar para llevar adelante el proceso de toma de muestras de diagnósticos y también apoyar el proceso de vacunación”.

La alcaldesa Sosa informó que el requerimiento inicial de vacunas del municipio más poblado del país es de 620 mil y que el presidente Arce le indicó que las mismas están contempladas para ser provistas desde el nivel central. Dijo que ofreció una contraparte al Gobierno para la compra de vacunas, pero se acordó que esto se plasmaría con la contratación de personal que hace falta.

Arroyo informó que se solicitó el fortalecimiento del segundo y primer nivel de atención con recursos humanos para la detección temprana de casos. “Uno de los elementos centrales es el apoyo del Gobierno sobre todo en la parte de recursos humanos”. Richter dijo que “la Alcaldía de La Paz ha solicitado un apoyo en recursos humanos para sostener lo que hacen (en la lucha contra el coronavirus)”.