Algunas gobernaciones y municipios no asignaron recursos económicos para enfrentar el Covid-19, según Gobierno

Las gobernaciones apenas presupuestaron Bs 17 millones para atender el Covid-19 en la gestión 2021, mientras que los municipios asignaron Bs 48,3 millones para el mismo tema, lo que demuestra que algunas de las gobernaciones y también municipios no registraron ningún recurso económico para enfrentar la pandemia, informó este martes el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani.

La autoridad de Estado informó que las gobernaciones apenas presupuestaron alrededor de Bs 17 millones para el tema de Covid-19, es decir que «no todas registraron recursos económicos para enfrentar el coronavirus en esta gestión«.

«Las gobernaciones de Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni no han puesto en el presupuesto 2021 ningún peso para la atención del Covid- 19, esto llama la atención porque salen en la prensa a declarar que están dispuestos a comprar vacunas, y hay contradicciones porque se quejan de no tener plata, no tienen recursos porque no presupuestaron», sostuvo en una entrevista con Bolivia TV.

Lo propio sucede con los municipios, dijo Mamani, de acuerdo a ABI, porque «las capitales: Cobija, Tarija, Potosí, Cochabamba y Sucre tampoco presupuestaron ni un peso, a pesar de que la pandemia continúa».

Los municipios del país en general asignaron Bs 48,3 millones de recursos económicos para la atención del Covid-19, según datos oficiales.