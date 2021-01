Always: ¿qué pasó con el fichaje de Matías Britos?

Fuente: paginasiete.bo

“Hasta hoy (ayer) se entrenó con normalidad con el resto del plantel y no escuché nada de eso”, de su pase a Always Ready. Esa fue la respuesta de Diego Pérez, jefe de prensa de Peñarol, al referirse a Matías Britos, el delantero uruguayo que el campeón boliviano adelantó que fichará.

“Estamos por cerrar, aún no está confirmado”, corroboró un directivo de Always, quien pidió no ser identificado.

Desde Montevideo, el jefe de prensa de Peñarol explicó que “Matías tenía contrato hasta el 31 de diciembre, pero se podía renovar automáticamente hasta el final del campeonato uruguayo”. Consultado sobre si Britos renovó con el Carbonero, el comunicador respondió: “Se renueva de manera automática, como te comenté, salvo que el jugador no quiera. Hasta hoy (ayer) se entrenó con normalidad con el resto del plantel y no escuché nada de eso que me decís”.

Quique Flores

El ex-Bolívar Enrique Flores fue presentado ayer por el campeón Always Ready para encarar la Copa Libertadores y el torneo local. Se adelantó que al menos otros dos futbolistas llegarán al equipo de Villa Ingenio, que espera a su nuevo entrenador. El cruceño de 26 años de edad se sumó a lista de nuevas caras en el cuadro millonario. Los otros son Cristhian Machado (ex-Bolívar), Carmelo Algarañaz (ex-Oriente Petrolero), Robert Hernández (ex-Caracas FC), Everton Sena (exCuiabá Sporte Clube), John Jairo Mosquera (ex-Royal Pari) y Darwin Carrero (ex-Patriotas Boyacá).

Se espera que hoy se anuncie el nombre del nuevo DT.