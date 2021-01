Anahí reveló que se contagió de Covid-19 durante la reunión de RBD

La cantante fue asintomática y relató: “contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”

La cantante Anahí dio a conocer que se contagió de coronavirus en el concierto de RBD, evento que se transmitió vía streaming el 26 de diciembre, en el que participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez.

El 3 de enero, Manuel Velasco, senador y esposo de la cantante, informó que era positivo por Covid-19 y, además, presentó síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, cuerpo entre otras.

Tras conocer la noticia, el exgobernador de Chiapas, se aisló y continuó con sus labores parlamentarias a la distancia. Cabe señalar que el político también asistió al reencuentro del grupo.

Siete después Anahí Puente indicó que su familia estaba bien y seguían las indicaciones médica, pero este miércoles 13 de en su cuenta de Instagram compartió: “La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié”.

Ella relató que una persona muy cercana estaba contagiada y no lo sabía. Para el reencuentro de la agrupación solicitó que se realizaran pruebas de detección de COVID-19 y siguieron los protocolos sanitarios, porque así lo solicitó la actriz.

“Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, detalló. Anahí fue asintomática.

La actriz también reconoció la labor que hace todo el personal de salud en la atención de pacientes con coronavirus.

Hasta el momento, ninguno de los demás integrantes de RBD que estuvieron presentes en el reencuentro ha comunicado a sus seguidores la noticia de algún contagio. En México, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría, son 1.55 millones de casos acumulados de COVID-19 y 135,682 defunciones.

Concierto

Después de 12 años separados, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann unieron sus voces en “Ser o Parecer: La Unión Global Virtual”, un concierto que a pesar de transmitirse por streaming, y de la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera, resultó un éxito.

El 10 de enero, la conductora de espectáculos Martha Figueroa reveló en el programa Con Permiso, de Unicable, que “las cifras oficiales de este concierto fue que se conectaron alrededor de 320,000 fans de 20 países de todo el mundo, hagan de cuenta de México, de EEUU, de Canadá, de España, de Brasil, de Rumanía, y de Japón”.

Añadió: “La venta del streaming generó más o menos como USD 11.2 millones dólares [poco más de 224 millones de pesos] o sea, un dineral. Yo creo que para un concierto en streaming y de cantantes latinos es un dineral”.

Cada acceso tuvo un precio de 530 pesos y al multiplicarlo por la cantidad de personas que se indicó se conectaron, generó 169.6 millones de pesos, aunque la conductora no detalló que rubros se añadieron a las cifra que mencionó.