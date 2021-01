Anapo ve oportunidades en coyuntura de precios en mercados externos y pide facilitar la exportación

Después de conocerse que los precios de la soya registran subidas próximas al 3,5% y superan la marca de los $us 500 por tonelada por primera vez desde el 7 de julio de 2014, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el gerente general, Jaime Hernández, ve que las perspectivas son favorables para el productor de este grano que tiene la oportunidad de obtener un buen precio por su producción -$us 420 por tonelada- puesto Santa Cruz.​

En ese contexto, Hernández cree que el Gobierno debe empujar esta favorable coyuntura de precios en los mercados externos facilitando las exportaciones sin imponer restricción de cupos y otras medidas normativas que solo generan incertidumbre en los procesos de comercio exterior.

El gerente general de Anapo estima que el país puede generar unos $us 1.200 millones por exportaciones en productos con valor agregado de torta y aceite de soya, lo que representa un incremento del 50% con relación al valor de exportaciones de los últimos años.

Consultado respecto a si el repunte del precio internacional puede incentivar la siembra en la campaña agrícola verano 2020-2021, afirmó que este proceso ya concluyó en el campo con una cobertura de 1 millón de hectáreas sembradas. “Resulta un incentivo para continuar produciendo este importante alimento en rotación con otros cultivos como el maíz, sorgo, girasol y trigo que son sembrados en la campaña de invierno”, precisó.

En 2020 el precio de la soya, en el mercado interno, registró una recuperación comparada con los niveles de precios de 2019, iniciando enero con el precio promedio de $us 285 la tonelada, bajó gradualmente al precio mínimo de $us 263 la tonelada (mayo), para subir los siguientes meses y cerrar noviembre con un precio promedio de $us 309 la tonelada. El precio promedio anual fue de $us 277 la tonelada, $us 10,49 más que el promedio registrado en 2019.

En Bolivia, según indicadores procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones de soya y derivados sumaron $us 701 millones a noviembre de 2020, un 2% más que en el mismo periodo de 2019 pese a la pandemia y a que se restringe la comercialización a través de cupos. El complejo agroindustrial del grano de oro representa el 12% del total de las ventas externas del país.