El presidente Luis Arce salió este lunes al paso de dudas sembradas sobre la adquisición de vacunas contra el coronavirus. Aclaró que las negociaciones se realizan sin intermediarios y afirmó que no se especulará con la salud de la población.

“Las negociaciones para la compra de las vacunas contra la COVID-19 se realizan directamente con los laboratorios, a través de sus gobiernos y sin intermediarios. No vamos a especular con la salud de las y los bolivianos. Los anuncios se hacen sobre resultados concretos” (sic), escribió en Twitter.

El vocero presidencial, Jorge Richter, en contacto con La Razón el fin de semana, criticó que haya personas que “han hecho apreciaciones (sobre las vacunas) que no tienen ningún conocimiento (…). En ese sentido, no se puede montar una campaña tratando de atemorizar a una población a no usar una vacuna (rusa Sputnik V) cuando la misma está corriendo por el mundo con gran cantidad de dosis, debidamente certificada, entre ellos Argentina, México, Chile, por citar a algunos países”.

El Mandatario remarcó que “además de 5,2 millones de vacunas #SputnikV y las dosis que llegarán bajo el sistema #COVAX, estamos gestionando más vacunas para la inmunización suficiente en la población boliviana. #NoBajemosLaGuardia” (sic).