Así es el último malware descubierto para infectar dispositivos con Android

Hay un nuevo malware, en forma de ‘gusano’ o ‘worn’ que se propaga a través de WhatsApp y que puede infectar a usuarios de dispositivos basados en Android. Las posibles víctimas reciben un mensaje en la herramienta de mensajería de un contacto diciendo que pueden descargarse una aplicación para conseguir un móvil gratis.

Concretamente, al usuario le llega un mensaje de WhatsApp que dice: «Descarga esta aplicación y gana un teléfono móvil» con un enlace que, a primera vista, parece de Google Play. Al abrir el link se abre la tienda de aplicaciones de Android y muestra lo que parece la aplicación oficial de Huawei Mobile.

Android WhatsApp Worm?

Malware spreads via victim’s WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 21, 2021