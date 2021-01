Así es Kaja Kallas, la primera mujer al frente del Gobierno de Estonia: la abogada que toca la batería, hace puzzles con su hijo y juega al golf

La política es hija de Siim Kallas, expresidente del Partido de la Reforma estonio y exvicepresidente de la Comisión Europea.

Estonia tendrá a una mujer como jefa del Gobierno por primera vez en su historia. Este domingo, los dos partidos más grandes del país (el Partido Reforma de centro-derecha y el Partido del Centro, de tendencia izquierdista) llegaron a un acuerdo para formar un nuevo Gobierno y reemplazar al gabinete anterior que saltaba por los aires a principios de enero tras un escándalo de corrupción. La encargada de ponerse al frente del país báltico será Kaja Kallas, de 43 años, presidenta a su vez del Partido de la Reforma Estonio desde abril de 2018. Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros mandatarios en felicitar a la nueva Primera Ministra con un mensaje en Twitter. “¡Enhorabuena, @kajakallas! El liderazgo femenino se abre paso de forma decidida en todo el mundo. Sigamos trabajando, también desde Europa, para facilitar la visibilidad que merecen las mujeres”, escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Kallas nació en 1977 en Tallin, la capital de Estonia, ciudad situada sobre el mar Báltico, que es el centro cultural del país y aún conserva su Ciudad Antigua amurallada y una torre defensiva del siglo XV. Vivió desde niña el mundo de la política en su propia familia y siempre le interesó formar parte de lo público. “En la cocina de nuestra casa se reunían personas que años después fueron líderes de mi país. Siempre disfrutaba mucho de sus discusiones y me dejaban participar como oyente de ellas”, comentaba la política en una entrevista.

Es hija de Kristi y Siim Kallas, conocido político estonio que fue uno de los vicepresidentes y comisario de Administración, Auditoría y Lucha contra el Fraude en la Comisión Europea cuando la presidía José Manuel Durao Barroso (de 2004 a 2014) y más adelante vicepresidente y Comisario de Transportes. El padre de Kaja fue además presidente del Banco de Estonia (1991-1995), ministro de Asuntos Exteriores (1995-1996), ministro de Finanzas (1999-2002) y llegó a ser Primer Ministro de Estonia durante un año (2002-2003). Fue uno de los fundadores del Partido de la Reforma a mediados de los años noventa. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Kaja estudió en el colegio británico Tallin English College, la primera escuela municipal de Estonia que garantizó una enseñanza reglada y el diploma internacional conocido como IB DP (the International Baccalaureate Diploma Programme). Tras terminar sus estudios de Secundaria, se graduó en Derecho en la Universidad de Tartu, la más antigua de Estonia, y en 2007 (ocho años después de terminar la carrera) completó su formación con un MBA de tres años en la Estonian Business School. “Cuando empecé la universidad no quería saber nada de la política para que nadie me comparara con mi padre, por eso decidí dedicarme a la abogacía”, explicó en Politico.eu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Europeísta convencida

Como abogada se especializó en Derecho de la Competencia Europeo y Estonio y en Mercado de la Energía. Antes de meter la cabeza en el mundo de la política, ejerció como abogada en varios bufetes de su país y ascendió a socia y jefa de departamento de Derecho de la Competencia en el despacho Borenius Attorneys. Ha sido socia de la firma de abogados Luiga Mody Hääl Borenius y Tark & Co, y trabajó como coach ejecutiva en la Estonian Business School.

Su primer paso en política lo dio en el año 2010 cuando decidió unirse al Partido de la Reforma de Estonia. Un año después se convertía en Presidenta de Asuntos Económicos del Riigikogu, el parlamento unicameral de Estonia, puesto que ocupó hasta 2014. Ese mismo año se postuló como eurodiputada en Bruselas para el Parlamento Europeo y durante cuatro años fue vicepresidenta de la Delegación EU-Ucrania del Comité de Asociación Parlamentario y miembro del Comité de Industria, Investigación y Energía y delegada de la Asamblea Parlamentaria Euronest. A partir de ahí, al hablar de Kallas, pocos ya pensaban en su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Pionera en su partido

En diciembre de 2017 el entonces líder del Partido de la Reforma, Hanno Pevkur, anunció que se retiraría y propuso el nombre de Kallas para sustituirlo. Aunque tardó dos días en aceptar la propuesta, en abril de 2018 era elegida como Presidenta del Partido Reforma, la primera mujer también en ostentar este cargo, y en las elecciones de 2019 ganaron las elecciones, pero no consiguieron formar gobierno al ser bloqueados por una alianza de tres partidos conservadores de derechas. Ahora, como Presidenta del país, Kallas contará también con tras mujeres en su gabinete más cercano: Keit Pentus-Rosimannus como ministra de Finanzas y la diplomática Eva-Maria Liimets como ministra de Relaciones Exteriores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Se casó con un exministro

Kaja cuida mucho sus perfiles en las redes sociales, en los que deja ver parte de su actividad pública pero también algunos momentos personales que nos dan una idea de su faceta más familiar. Estuvo casada con Taavi Veskimägi, funcionario público estonio y político que fue ministro de Finanzas desde 2003 hasta 2005. Kallas y Veskimägi se casaron en 2010 y tuvieron un hijo, pero la pareja se separó cuatro años más tarde.

Taavi se graduó en Tecnología en la Universidad de Tallin y más adelante completó sus estudios con un postgrado en Gestión Energética en la Reading University de Reino Unido y un MBA en la Universidad de Aalto, en Helsinki. En 2006 fue uno de los fundadores del partido conservador cristiano Unión Pro Patria y Res Pública. Diez años después abandonó la política para ser miembro asesor en diferentes compañías energéticas de gestión pública y privada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Tras su separación Kallas se centró en su carrera política y también en el cuidado de su hijo, con el que a menudo posa en Instagram haciendo deporte o acompañándolo a actividades escolares. Durante el confinamiento, la política decidía aislarse y mostró algunas videollamadas con el pequeño y con sus propios padres a los que estuvo varios meses sin ver en persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Un flechazo y una segunda boda

En septiembre de 2018 se casaba por segunda vez con Arvo Hallik, un inversor y emprendedor estonio. “Lo nuestro fue amor a primera vista. Es difícil que algo así ocurra pasados los 40 y con una familia formada anteriormente, pero a nosotros nos sucedió”, explicó él tras el enlace. Aunque se conocían desde el año 2000 por amigos en común, no fue hasta 2016 cuando volvieron a coincidir y entre ellos surgió el flechazo. Quedaron para cenar una noche y desde ese momento no se separaron. “Kaja es en todos los sentidos la mujer de mis sueños y ni los miedos lógicos porque era una figura público pudieron frenar lo que siento por ella”, recalcó el empresario en el medio estonio Eesti Ekspress.

El segundo marido de la hoy líder del Gobierno de Estonia estudió Finanzas Internacionales en la Universidad Concordia International de Estonia e hizo un máster en Economía y Negocios en la Universidad de Tartu. Trabajó como auditor en Deloitte y más adelante como project manager y analista de inversiones en varias compañías como East Capital o Superia Corporate Finance. En la actualidad es socio de Decacorn Capital y miembro del comité de supervisión e inversiones de la compañía de real estate Hammerhead.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaja Kallas (@kajakallas)

Golf, puzzles… y baile

Kaja Kallas es una gran deportista y le encanta salir a correr a diario para mantener a raya el estrés de su vida pública. Además, los fines de semana suele practicar golf y dar largas caminatas por el campo junto a su marido para desconectar del trabajo. Una de sus pasiones es el baile, afición que desarrolla desde que era una niña, le gusta tocar la batería y junto a su hijo le encanta pasar las horas en casa haciendo puzzles o leyendo.

Fuente: revistavanityfair.es