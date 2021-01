Asoban: Choferes y Mypes representan el 5% de la cartera de la banca privada

Fuente: Página Siete Digital

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, indicó este miércoles que el sector transporte, junto con el de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) representan el 5% de toda la cartera que administra la banca privada.

“De toda la cartera que gestiona la banca, el sector de transporte, las Mypes, representan el 5% de la cartera. Los prestatarios han venido acudiendo a las entidades financieras para revisar sus planes de pago y están cumpliendo sus obligaciones”, manifestó Villalobos a Unitel.

Señaló que es importante que los prestatarios visiten las instituciones financieras de las que recibieron un préstamo, para “trabajar en planes de pago” que se adapten a su nueva realidad económica.

Agregó que el periodo de gracia no supone el incremento de intereses. «A la banca no le interesa tener cartera en mora ni iniciar procesos judiciales (…). Es importante informarse adecuadamente, no hay penalizaciones, no hay incremento de tasas de interés, se respetan las condiciones originales de los créditos», añadió.

El martes el sector transporte cumplió una jornada de paro del sector, luego de abandonar las negociaciones con el Gobierno con miras a una ampliación al diferimiento de créditos por un plazo de seis meses.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó a los choferes para llegar a un acuerdo este miércoles y analizar el “periodo de gracia” o el diferimiento de créditos. La reunión está prevista para las 14:00.