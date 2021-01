Asociación de Avicultores rechaza pedidos de cuarentena rígida contra el coronavirus

La Asociación Nacional de Avicultores (ANA) rechazó este miércoles cualquier intento de dictar una cuarenta rígida por el rebrote de coronavirus.

Fuente: ABI

Su presidente, Ricardo Alandia, expresó que “una cuarentena no es la solución, en cualquier contingencia sanitaria, los alimentos son primordiales, la seguridad alimentaria la tenemos por mandato constitucional”.

Alandia indicó que “si me demostraran que con una cuarentena rígida va a mejora o se va cortar la pandemia, yo le diría que ‘sí’, pero no estoy de acuerdo con una medida que perjudica al sector productivo y que no nos garantiza nada”.

La posición del empresario surgió en respuesta al pedido del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (SEDES) de dictar 14 días de suspensión de actividades para evitar el ascenso de casos de COVID-19.

“Yo no entiendo como el SEDES o el COED asusta a la gente dando datos cuando están haciendo 1.000 pruebas diarias. No se hace una curva epidemiológica con 1.000 pruebas, deberían hacerse 5.000 diarias para tener una idea exacta, pero lo único que hacen esas cifras diarias es asustar a la gente y si usted se asusta, bajan sus defensas”, argumentó el titular de la Asociación.

Para Alandia, el sector avícola garantiza los alimentos para la población “porque no se hace cuarentena sin alimentos”.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (FENAV), Edgar Sandóval, se refirió a la situación de emergencia que vive el sector por la caída del 30 por ciento de su producción debido al desabasteciendo de insumos por parte de las empresas aceiteras. En ese sentido, pidió al Gobierno buscar soluciones.