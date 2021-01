Barack Obama: «La violencia en el Capitolio fue incitada por el presidente»

El ex mandatario hizo un llamamiento a ambas bancadas, a seguir el “ejemplo” marcado por el estado de Georgia, donde se han realizado unas elecciones al Senado que han desembocado en las victorias de dos candidatos demócratas tras ignorar las amenazas de Trump

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama ha manifestado este jueves que “la historia recordará” la violencia ocurrida esta víspera en el Capitolio perpetrada por simpatizantes del presidente, Donald Trump, a quien ha acusado de originar la incursión con sus “mentiras sin fundamento”.

“La historia recordará con justicia la violencia ocurrida en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha seguido mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legítima, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”.

“Desde hace dos meses, un partido político y su correspondiente ecosistema de medios de comunicación”, ha proseguido Obama, en referencia a cadenas como Fox News o la OANN, altavoces del presidente o, en ocasiones, guías de su política, “se han mostrado sin voluntad alguna de contar a sus seguidores la verdad: que estas elecciones no han sido ajustadas”.

“Esta narrativa de fantasía se ha escapado cada vez más fuera de la realidad y ahora estamos viendo las consecuencias”, ha añadido.

“Ahora mismo, los líderes republicanos se enfrentan a una decisión en estas profanadas cámaras de la democracia. O siguen así, y alimentan el fuego, o pueden escoger la realidad y dar los primeros pasos para extinguirlos. Pueden elegir América”, ha manifestado.

Por último, Obama ha realizado un llamamiento a ambas bancadas, a seguir el “ejemplo” marcado por el estado de Georgia, donde se han realizado unas elecciones al Senado que han desembocado en las victorias de dos candidatos demócratas tras ignorar las amenazas de Trump.

“Nos toca a todos, como americanos, apoyar al presidente electo Joe Biden en el objetivo de restaurar el propósito común de nuestras políticas”, ha concluido.

Además de Obama, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton señaló directamente a Trump, y a “sus más ardientes asistentes” como responsables del asalto al Capitolio en Washington, al intentar durante las últimas semanas anular los resultados de las elecciones.

“El asalto fue alimentado por más de cuatro años de políticas venenosas que difundieron información errónea deliberada, sembraron desconfianza en nuestro sistema y enfrentaron a los estadounidenses entre sí”, ha escrito Clinton en su cuenta de Twitter.

“La cerilla ha sido encendida por Donald Trump y sus más ardientes asistentes, incluidos muchos en el Congreso, para anular los resultados de unas elecciones que perdió”, ha señalado.

“La elección fue libre, el recuento fue justo, el resultado es definitivo. Debemos completar la transferencia pacífica del poder que exige nuestra Constitución”, ha enfatizado, animando a los estadounidenses a “pasar página y avanzar juntos”, “honrando” la Constitución.

Por su parte, la que fuera primera dama y ex secretaria de Estado durante la Administración de Barack Obama, Hillary Clinton, ha calificado de “terroristas domésticos” a la turba que “atacó” lo “más sagrado” de la Constitución de Estados Unidos, “la transferencia pacífica del poder después de elecciones libres”.

“Debemos restablecer el Estado de derecho y hacerles responsables. La democracia es frágil. Nuestros líderes deben estar a la altura de su responsabilidad de protegerlo”, ha enfatizado.

El asalto ha coincidido con la ceremonia convocada en el Congreso para certificar el resultado de las elecciones de noviembre y, por tanto, la victoria del aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden. El propio Trump ha reafirmado durante la jornada que “nunca” reconocerá la victoria del demócrata.

Con información de Europa Press

