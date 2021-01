Brad Pitt mostró su colección de tatuajes en una playa paradisíaca

El ganador del Oscar está de vacaciones con su amigo Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers

Fuente: Infobae

Brad Pitt y su amigo Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, fueron fotografiados durante una escapada a las playas paradisíacas de las Islas Turcas y Caicos.

Los dos viejos amigos fueron vistos en un paseo en bote para hacer snorkel. La estrella de cine, de 57 años, disfrutó de la playa y del océano buceando el fin de semana. Los artistas se hospedaron en el lujoso resort Amanyara.

El ganador del Oscar dejó al descubierto algunos tatuajes de su espalda mientras disfruta de unas breves vacaciones lejos de Hollywood y de su ex esposa Angelina Jolie, con quien todavía sigue en batalla por la custodia de sus hijos.

Brad Pitt disfruta de unas vacaciones con amigos (Grosby) Brad Pitt fue visto en un bote con Flea de los Red Hot Chili Peppers (Grosby)

El galán de Hollywood decidió recibir el año nuevo en compañía de sus buenos amigos. Los hijos de Brad con su ex Angelina Jolie pasaron las Fiestas con su madre.

Las fotos del actor lo muestran con una máscara de snorkel negra sentado en un bote con sus tatuajes a la vista. En la extensa colección de tatuajes de Pitt se incluyen las primeras iniciales de cada miembro de la familia, un conjunto de líneas diseñadas por Jolie, y la palabra latina Invictus que significa invencible.

El actor no estuvo acompañado por Nicole Poturalski. “Brad no ha visto a Nicole desde agosto. Nunca fue una relación”, dijo una fuente a la revista People. “Se vieron varias veces y eso es todo. No se puede llamar separación, porque en primer lugar nunca estuvieron juntos. Fue una aventura casual y eso fue todo”.

Pitt y la modelo alemana se conocieron en una fiesta después del estreno en Berlín en agosto de 2019 de la película “Once Upon a Time in Hollywood”. La ex pareja fue vista por primera vez en agosto llegando al aeropuerto Le Castellet en Francia. La escapada romántica se produjo meses después de que fueron vistos riendo y hablando en un espectáculo de Kanye West en Los Ángeles en noviembre de 2019.

La relación con Nicole Poturalski generó controversia ya que la modelo tiene un matrimonio “abierto” con el empresario multimillonario Roland Mary, de 68 años. Ambos tienen un hijo de nombre Emil, de siete años.

Flea, de los Red Hot Chili Peppers (Grosby)

El protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” ha mantenido un perfil relativamente bajo durante la pandemia de coronavirus, aunque él y su ex Jennifer Aniston emocionaron a los fanáticos con su encuentro virtual con fines benéficos en septiembre.

En noviembre de 2020, Pitt fue fotografiado descargando cajas de comestibles de camiones y entregándolas a familias de bajos ingresos en el centro sur de Los Ángeles. Unos meses antes de eso, se vio a Pitt y Flea ayudando también a los más vulnerables a raíz de la pandemia.

El gesto solidario de Brad Pitt: repartió cajas de alimentos a familias de bajos ingresos (The Grosby Group) Brad Pitt ayudó a familias de bajos recursos durante la pandemia (Grosby)

Pitt y Jolie, de 45, siguen enfrentado en una interminable batalla por la custodia de cinco de sus seis hijos. El actor reclama que la custodia sea compartida, mientras que Jolie se niega, por considerar al actor una influencia nociva y poco fiable para cuidar a los niños. En junio pasado durante una entrevista, la ganadora del Oscar manifestó que se separó del actor por el “bienestar” de sus hijos.

Jolie intentó que el juez privado de su divorcio, John W. Ouderkirk, fuera destituido, porque supuestamente era demasiado cercano a los abogados de Pitt. El equipo del actor respondió con documentos judiciales que mostraban que Ouderkirk, quien ofició la boda de la pareja en 2014, había informado a todas las partes del supuesto conflicto de intereses.

“Cuanto más tiempo hace esto, más daño les hace a los niños”, dijo un conocido de la ex pareja al sitio Page Six en agosto. “Es un juego de ella. Todavía tiene a los niños por más tiempo que él y está tratando de mantener eso el mayor tiempo posible”.