El gobierno ordena a la Policía retornar al trópico de Cochabamba; sus esposas responden que no volverán sin garantías

LAS 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos . Foto: ABI

La Policía recibe la orden para retornar al trópico de Cochabamba, anuncia Ríos. “La Policía no retornará al Trópico”: contundente rechazo de esposas de policías ante falta de garantías. Fiscalía: Contra Evo pesa un «proceso penal nuevo, emergente de sus declaraciones». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

La Policía recibe la orden para retornar al trópico de Cochabamba, anuncia Ríos

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que se instruyó a la Policía retornar al trópico de Cochabamba, luego que en junio dejó la región debido a las protestas impulsadas por afines al expresidente Evo Morales. “Ya se ha instruido a la Policía boliviana que se restituyan los servicios que han sido suspendidos temporalmente en el trópico de Cochabamba (…) Ya se ha dado la instrucción para que nuevamente se restituyan los servicios y esto obviamente va a pasar también por una coordinación con las instancias respectivas”, dijo Ríos esta mañana, luego de participar en actos conmemorativos por la gesta del 16 de julio de 1809. Añadió que se deben coordinar acciones con los gobiernos municipales y otras instancias para garantizar el trabajo policial y la reanudación de los servicios. La Policía se había replegado hace unos 40 días de la región debido a los bloqueos y protestas que iniciaron afines a Morales para presionar que sea habilitado como candidato, pero además para exigir la renuncia del presidente del Estado, Luis Arce, y por la crisis económica.

“La Policía no retornará al Trópico”: contundente rechazo de esposas de policías ante falta de garantías

Con declaraciones firmes y un tono de indignación, Guadalupe Cárdenas, representante nacional de las esposas de policías, lanzó una advertencia categórica: “no vamos a permitir que ningún policía vuelva al Chapare”, en referencia al Trópico de Cochabamba, una zona que considera peligrosa para los efectivos del orden. Cárdenas afirmó que “no existen garantías para los policías” en esa región del país, a la que calificó de hostil y dominada por amenazas contra la vida de los uniformados. “Evo Morales y esa señora, sus representantes, no sé qué diablos es, lamentablemente han amenazado contra la vida de todos los señores policías. El resultado es los cuatro muertos en Llallagua, que han sido masacrados y asesinados”, denunció. La dirigente aseguró que la institución policial ha sido abandonada por el Estado y lanzó duras críticas por la falta de crecimiento y equipamiento: “En 2006 había 38.000 efectivos, y en 2025 seguimos con la misma cantidad. Sin equipamiento, sin armamento, sin dotación de nada. Automáticamente estos se mueren de hambre”, expresó.

Fiscalía: Contra Evo pesa un «proceso penal nuevo, emergente de sus declaraciones»

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que contra Evo Morales pesa un «proceso penal nuevo, emergente de sus declaraciones» de amenaza contra las elecciones generales del 17 de agosto. «Lo que se tiene contra esta persona es un proceso aperturado (sic) en el departamento de La Paz, nuevo, emergente de diferentes declaraciones que se han vertido en su momento por parte del mismo (Evo Morales), como también se tiene el proceso penal que se le sigue en el departamento de Tarija», explicó el fiscal general Roger Mariaca. El martes 15 de julio se informó que en la Fiscalía de La Paz se presentó una denuncia penal contra Morales por la presunta comisión de delitos electorales flagrantes durante un ampliado nacional realizado el 12 de julio en Cochabamba. Mariaca recordó el caso radicado en Tarija, por el cual se emitió un mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero, quien es acusado del delito de trata y tráfico de personas por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo cuando éste era mandatario.

Fiscalía abre investigación contra Ruth Nina y la cita a declarar el viernes en Cochabamba

La Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió una investigación contra la dirigente evista Ruth Nina por las amenazas que profirió contra el proceso electoral del 17 de agosto y la convocó a declarar el viernes en la capital del valle. «Esta persona de nombre Ruth Yolanda Nina Uchani se encuentra en calidad de investigada a través de la denuncia que se ha presentado en su momento en Cochabamba como también otras denuncias que se han presentado en Santa Cruz y La Paz», informó este miércoles el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. La dirigente leal a Evo Morales aseguró el sábado en un acto que público que el día de las elecciones, «en vez de contar votos, se van a contar muertos», afirmaciones que le valieron ser objeto de una investigación por incitación pública a delinquir y su abierto llamado a impedir la normal realización de los comicios generales. Mariaca precisó que se decidió abrir la causa en Cochabamba porque Nina tiene residencia en esa ciudad y porque profirió las amenazas durante un ampliado de los sectores controlados por Morales.

“Nina debe ser responsable cuando abre la boca y no aprovecharse de la libertad de expresión”, señala el viceministro Villca

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, exhortó este miércoles a la dirigente evista Ruth Nina a asumir responsabilidad por sus declaraciones y no ampararse en la libertad de expresión sólo para incitar a la violencia o amenazar la estabilidad democrática del país. “La justicia debe proceder conforme a la norma contra Ruth Nina por las amenazas que ha lanzado contra las elecciones nacionales y la vida de las personas. Cuando uno abre la boca debe saber que también hay consecuencias, no es nomás así. Nadie puede amenazar al pueblo boliviano bajo el argumento de la libertad de expresión”, afirmó Villca, tras ser consultado sobre el tema. Villca recalcó que ningún derecho puede ser utilizado para atentar contra la democracia y advirtió que las autoridades jurisdiccionales deben garantizar que amenazas de este tipo no prosperen ni queden en la impunidad. “Se dan el lujo de hacer un montón de amenazas al pueblo boliviano, atribuyéndose y amparándose en el derecho a la opinión”, puntualizó.

Presidente admite errores del pasado, pero defiende modelo económico del MAS

Durante la entrega oficial de la red de distribución de gas natural en el barrio Playa Verde de la ciudad de La Paz, el presidente Luis Arce defendió su modelo económico social comunitario productivo, al tiempo que reconoció errores cometidos en el pasado en la administración de los excedentes económicos del país. “Hay que reconocer que se cometió un error en el pasado, al no garantizar la generación de esos recursos, de esos excedentes económicos que tenían que ser redistribuidos. Pero en nuestro gobierno hemos corregido ese error, y fruto de esa corrección es Mayaya”, señaló el jefe de Estado, en alusión al campo gasífero encontrado en el departamento de La Paz. El mandatario destacó que, pese a las críticas de sectores opositores, el modelo vigente no está en crisis, sino que ha sido deliberadamente atacado. “Este problema no se resuelve cambiando el modelo económico, primero porque nuestro modelo no está mal, y segundo porque el modelo que ellos plantean ya lo hemos vivido 20 años y fue un fracaso para el país”, enfatizó.

Del tipo de cambio al manejo de empresas públicas: las diferencias entre Tuto, Samuel y Manfred

A un mes de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, los programas de gobierno de las principales fuerzas opositoras coinciden en el diagnóstico de una crisis económica profunda en Bolivia, pero divergen en sus propuestas clave. La Alianza Libertad y Democracia (ALD), que postula a Jorge Tuto Quiroga; APB-Súmate (APB), liderada por Manfred Reyes Villa; y la Alianza Unidad (AU), de Samuel Doria Medina, comparten una mirada crítica sobre la gestión económica actual, pero presentan matices importantes en cuanto al tipo de cambio, el manejo de las empresas públicas y la política tributaria. En sus programas, los tres candidatos reconocen una crisis marcada por escasez de divisas, déficit fiscal, endeudamiento y pérdida de confianza. Los tres acusan a los gobiernos del MAS de haber agotado un modelo que ahora consideran fracasado. Sin embargo, las diferencias emergen con claridad cuando se trata de las herramientas específicas para abordar estos desafíos. Uno de los puntos de mayor contraste es la política cambiaria.

Con Prado y el «vice» de Tuto ausentes, Jubileo celebró su foro de candidatos a la Vicepresidencia

Con la participación de cinco de los nueve aspirantes a la Vicepresidencia y las ausencias de Mariana Prado (Alianza Popular) y Juan Pablo Velasco (Libre 21), la Fundación Jubileo llevó a cabo la mañana de este miércoles el foro con candidatos vicepresidenciales, en la ciudad de Santa Cruz. El encuentro se realizó en el hotel Los Tajibos, donde participaron Milán Berna (MAS), Jorge Richter (Morena), José Luis Lupo (Alianza Unidad), Juan Carlos Medrano (APB-Súmate) y Víctor Hugo Núñez del Prado (Libertad y Progreso ADN). La organización del encuentro informó que se cursaron invitaciones a todas las fuerzas políticas que terciarán en los comicios del 17 de agosto y que los cuatro faltantes «tendrán sus razones». Entre los tres partidos con mayor intención de voto, los ausentes a la cita fueron Prado —quien la anterior semana participó del foro de la Caneb en representación de Andrónico Rodríguez— y el acompañante de fórmula de Jorge Tuto Quiroga, quien hasta la fecha no se presentó en ningún foro, conversatorio o debate electoral.

Cainco: Innovación y futuro generacional, entre los ejes temáticos para foro con candidatos

Cuatro de los candidatos que lideran las encuestas han confirmado su presencia en el conversatorio ‘El futuro posible’, que organiza la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), y que se desarrollará este jueves (15:30) en predios de Fexpocruz, de la capital cruceña. Luis Fernando Strauss, gerente de Relaciones Institucionales de Cainco, confirmó que en este encuentro estarán presentes Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) y Rodrigo Paz (PDC). También lamentó que, pese a que había asegurado su asistencia, finalmente, Andrónico Rodríguez declinó su participación. Cuatro son los ejes temáticos que serán abordados: Innovación institucional; futuro generacional; libertades y derechos y vitalidad empresarial, además de rol del sector privado. “Se quiere ver qué proponen para salir de la crisis económica desde la perspectiva monetaria, fiscal, cambiaria, cómo piensan bajar los precios, controlar la inflación, garantizar la provisión de combustible y los dólares”, señaló.

Camacho llama a la unidad y evita responder a ataques de Libre: “Vamos a terminar lo que comenzamos en 2019”

En un momento complicado para los sectores de oposición en Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho optó por el silencio y no se refirió al impasse entre su frente y la Alianza Libre por algunas declaraciones del candidato a senador por Santa Cruz, Branko Marinkovic, quien supuestamente se declaró contrario a la liberación del líder de la agrupación Creemos. Si bien Marinkovic negó haber emitido esa declaración y aludió a una guerra política en su contra la ´tergiversación’ de sus declaraciones, analistas y representantes de otras tiendas políticas expresaron su contrariedad por estas; el exministro Guido Nayar rechazó que se haga política con ‘la libertad de una persona’ en alusión a Camacho; y el vocero de Unidad, Gary Prado, calificó las afirmaciones como ‘un error político’ que afecta profundamente la sensibilidad del electorado cruceño y debilita el discurso opositor. Sin embargo, desde su celda en el centro penitenciario Chonchocoro, Camacho prefirió no replicar las acusaciones y optó por transmitir un mensaje de unidad nacional y esperanza.

Karla Robledo ratifica renuncia a su candidatura a senadora pese a rechazo del TSE

La abogada Karla Robledo ratificó su renuncia a la candidatura a senadora suplente por la Alianza Unidad, luego de declararse víctima de acoso político, al haberse revelado que su padre tiene sentencia condenatoria por el delito de narcotráfico. «He sido notificada con el rechazo a mi renuncia a la candidatura a senadora suplente por la Alianza Unidad por haber sufrido acoso político por parte del señor Tomás Monasterio; he decidido ratificar mi renuncia en virtud a que mi compromiso no es con un cargo o con un curul, sino un bien mayor para Bolivia y Santa Cruz», explicó a través de sus redes sociales. La Sala Plena de Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó no aceptar la renuncia de la candidata Robledo por considerar que su decisión había sido resultado de un caso de acoso y violencia política. «Continuaré mi labor desde mi rol de profesional joven y, sobre todo, de una mujer comprometida por los desafíos de una sociedad que intenta salir de un sistema contaminado por la violencia política y comenzar a valorar los méritos y la convicción personal», aseguró Robledo.

