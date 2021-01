Candidaturas: además de El Alto, el MAS se fracturó en Pando y Potosí

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Las denuncias de “dedazo” en la designación de candidatos desató una fuerte pugna al interior del MAS que terminó por fracturar al partido azul no sólo en la ciudad de El Alto, sino también en Pando y Potosí.

Eva Copa, candidata a la Alcaldía de El Alto; Regis Richter, postulante a gobernador de Pando, y Edilberto Chambi, aspirante a la Gobernación de Potosí, que en su momento fueron precandidatos del partido azul, terminaron por entrar a la carrera electoral con otras siglas, después de ser relegados por la dirigencia del MAS, pese a contar con un masivo respaldo orgánico.

La primera fractura y la más resonada se dio en El Alto. Eva Copa, que contaba con el respaldo de más de una veintena de organizaciones sociales para ser candidata a la Alcaldía, fue alejada de la carrera electoral por la dirigencia, que nominó a Zacarías Maquera y no quedó ni siquiera en la lista de los candidatos a concejales.

“Las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto hemos sido traicionados por el MAS. Han designado al ‘dedazo’. Cuatro personas han determinado quién va a ser alcalde. (…) Sea con el MAS o no sea con el MAS, las organizaciones sociales vamos a sacar a la hermana Eva Copa como alcaldesa”, dijo el dirigente de Futecra Bernaldo Huanca en un ampliado de emergencia el 26 de diciembre.

Copa esperó una rectificación de la dirigencia hasta el mediodía del 28 de diciembre, fecha límite para la inscripción de candidaturas. Al no obtener ninguna respuesta y con el respaldo de las organizaciones sociales se inclinó por ser candidata junto a la agrupación Jallalla.

“Yo no me he ido del MAS, a mí me alejaron. Yo no he traicionado al MAS, el MAS me ha traicionado a mí”, expresó Copa en una entrevista con Página Siete.

La militancia del MAS también se dividió en Pando por la candidatura a la Gobernación. El día de la elección del candidato que representaría al partido de Gobierno en esa plaza. El 12 de diciembre, la militancia denunció que se eligió Miguel Chiquitín Becerra en desmedro de Regis Richter.