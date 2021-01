CC denuncia que crédito para la lucha contra el Covid-19 solo asigna $us 62 MM de 350 para salud

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el crédito para la lucha contra el coronavirus (Covid-19) solo asigna 62 millones de dólares de 350 millones de dólares destinados para salud.

La mayor parte se distribuirá en transporte, energía y fideicomisos para gobiernos regionales, según documentos, según informó Página Siete.

La Cámara de Diputados autorizó esta semana el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de 350 millones de dólares.

El informe al que tuvo acceso Página Siete detalla que el sector transporte obtendrá $us 64,88 millones; energía, $us 62,74 millones; fideicomisos para la inversión pública de los gobiernos regionales, $us 131.93 millones; administración general, $us 14,87 millones; comunicaciones, $us 9,35 millones y agropecuario, $us 3,8 millones.

Alarcón detalló que de los $us 62 millones para salud, «no se destinará nada para la emergencia sanitaria», por la segunda ola del coronavirus. Esos recursos serán para cubrir radioterapias para los pacientes con cáncer.

«Proponen otros $us 62 millones para la construcción de la planta de energía nuclear y para el diseño, y para la Covid cero del crédito de la CAF. El resto irá en obras de infraestructura caminera, en pagos a acreedores del Estado como los convenios que se hizo con los rusos y en un fideicomiso para los municipios que ellos han seleccionado», detalló, según la misma fuente.

Este crédito irá como parte de los recursos para el Tesoro General de la Nación (TGN). El proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento y posterior aprobación.

