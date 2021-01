Choferes van al paro de 24 horas por el diferimiento

Fuente: Página Siete / La Paz

Los choferes sindicalizados rompieron ayer el diálogo iniciado con el Gobierno y ratificaron para hoy el primer paro de transporte nacional en el gobierno del presidente Luis Arce, con bloqueo de calles y carreteras en demanda de una ley de diferimiento de sus deudas con entidades bancarias, pedido que no fue aceptado por el Ejecutivo, que se mantuvo con el ofrecimiento del periodo de gracia, que consiste en pagar sólo intereses y no el capital durante cuatros meses.

“Se ha roto el diálogo porque no hemos llegado a un acuerdo. Ellos estaban sacando una resolución de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y había algunas cosas que no eran claras; sin embargo, luego de un análisis hemos determinado continuar con nuestras medidas de presión; mañana (hoy) vamos a esperar. Ahora no queremos ninguna resolución”, afirmó el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, cuando salía del despacho del Ministerio de Economía.

El dirigente anunció que varios sectores del transporte se sumaron a la determinación de su organización: 11 federaciones sindicales del país, el transporte libre, transporte cooperativizado y transporte pesado. Sin embargo, un sector que se denominó bases de la confederación anunció ayer en Unitel que no se sumaría a la medida y que trabajaría hoy de manera normal. Cuestionó a Fernández, pues habría concluido su mandato en 2020 y que primero debió convocar a un congreso antes de movilizar a las bases.

“Queremos un diferimiento (del pago de créditos) de seis meses para esta gestión hasta que el transporte se reactive”, afirmó Fernández y rechazó reglamentos y otras normas que no sea una ley. Pidió al Ejecutivo para hoy un proyecto de ley, cuando vuelvan a reunirse, o que la norma la elabore el Legislativo con mayoría del MAS.

Otro de los pedidos del sector está referido al Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que ese gremio solicitó no pagar este 2021, a raíz de la cuarentena por la Covid-19 del año anterior. El diálogo con los dirigentes se instaló a las 16:00 y culminó pasadas las 20:00.

Fernández explicó que el paro de 24 horas es “con bloqueos, con nuestras herramientas de trabajo en las carreteras y ciudades a lo largo del país. Si no nos escuchan mañana (hoy), con seguridad no vamos a escatimar otras medidas, esperemos no llegar a eso”. Anunció que si no son atendidos, la próxima protesta será de 48, 72 horas y de manera indefinida.

Ronald García, dirigente del transporte sindicalizado de Santa Cruz, anunció que el paro será indefinido en su región. “Nuestro pedido es de seis meses, pero ellos dicen que no están en posibilidades, por eso nos hemos retirado. Vamos al bloqueo indefinido”, dijo.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que los representantes del transporte sindicalizado no aceptaron la explicación de la reprogramación de préstamos y el periodo de gracia para los créditos diferidos por la pandemia.

“En el momento que ya estaba la propuesta de normativa para que sea plasmada en el acuerdo, nuestros compañeros del transporte han tomado una consulta interna en sala y han determinado seguir con sus medidas de presión bloqueando el país”, afirmó y aseguró que “ellos (dirigentes) han roto el diálogo, nosotros les hemos manifestado la voluntad que tenemos de encontrar una solución para el país y ellos determinan romper el diálogo con el Gobierno”.

Durante el diálogo, las autoridades del área explicaron a los dirigentes que durante la reprogramación y periodo de gracia, los prestatarios no pagarán ni su cuota de amortización ni interés hasta que definan su reprogramación crediticia con la entidad financiera.

Entre el 26 de noviembre de 2020 y el 9 de enero, un equipo técnico del Ministerio de Economía sostuvo sin éxito ocho reuniones con los dirigentes del transporte.

Sector manufacturero pide condonación de 12 meses de intereses

Humberto Baldivieso, representante del sector manufacturero y expresidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), pidió ayer al Gobierno viabilizar la condonación de intereses de créditos bancarios por 12 meses, como medida de apoyo a la reactivación de la producción nacional, al considerar que el diferimiento es una medida engañosa.

Baldivieso, según reporte de Los Tiempos, indicó que hasta la fecha el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, no demostraron cómo reactivar la economía. “Lo que yo planteo es que haya la condonación de un año de todos los intereses (de los créditos) del sector. No sólo de producción, también la producción primaria y de servicios.