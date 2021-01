Circula audio donde Sosa pide la renuncia de sus trabajadores por no apoyar la campaña electoral

«Pido a primera hora su cargo a disposición» se la escucha decir a Angélica Sosa, «No voy a admitir más peros, tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto»

eju.tv

Luego de que Unitel publicara las encuestas realizadas sobre intención de voto, por la empresa Ciesmori, donde Jhonny Fernández encabeza los resultados con un 25,8% y la actual alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra saliera en 2do lugar con una diferencia de más del 10%, empezó a circular un audio donde se la escucha pidiendo la renuncia de sus trabajadores que no quieran ir a su ritmo para ganar el voto de la gente.

Lea también: Encuesta: Johnny aventaja con más de 10 puntos a sus rivales y hay una pelea reñida por el segundo puesto

«Voy a pedir que mañana me presenten todos su renuncia, porque quien no quiera estar a mi ritmo, hoy fui a 6 barrios, de 10 personas en cada barrio y Amilkar decía que así le dijeron, nadie me explicaba el porqué me hacen esta tomada de pelo, que me hagan trabajar 14 horas, para haber 10 personas por barrio, entonces pido a primera hora su cargo a disposición» se la escucha decir molesta.

Este audio que circula en las redes pone en una situación comprometedora a la actual candidata a la alcaldía cruceña, quien señala en el mismo audio sentirse traicionada por sus trabajadores, «es mejor que ahora pelen capucha… y quienes quieren irse con Jhonny tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada«.

Sosa dice que creará un grupo de WhatsApp para que cada uno le reporte con foto el trabajo que realiza en los barrios para ganar el voto de la población.