Cochabamba: Tellería anuncia rastrillaje en zona oeste y COED se reúne el lunes para discutir nuevas medidas

El alcalde de Cochabamba, Iván Tellería, se mostró esta mañana muy satisfecho tras haber recibido la convocatoria de la gobernadora Esther Soria, para que el municipio y otros sectores participen el lunes de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). En la cita, pactada para las 9:00, se prevén nuevas medidas para afrontar la propagación del coronavirus en el departamento.

«Esta invitación me parece atinada para que todas las determinaciones como municipio, las tomemos como deparamento. No vamos a convocar al COEM. Vamos a respetar esta invitación que nos llegó formalmente por parte de nuestra Gobernadora, para que el lunes tomemos una definición a nivel departamental, siempre privilegiando el tema de salud. Quiero informar a todos los sectores que no habrá COEM hasta después de la reunión que sostengamos con el COED, a fin de que tomemos medidas conjuntas».

Tellería también anticipó que este domingo continuarán con los rastrillajes, esta vez, en la zona oeste de la ciudad, considerando las últimas cifras de contagios y sus focos de mayor infección. Pidió a la ciudadanía que repita el comportamiento de los dos domingos pasados. «Demostremos el mismo comportamiento ejemplar. Hemos visto que la gente no necesita multas». Tanto la Intendencia como personal de Movilidad Urbana saldrán a las calles.