«Con qué cara vienen», el reclamo de la hija del Mallku a la ministra de la Presidencia en el velatorio

A Rosario Quispe, hija del extinto líder indígena Felipe Quispe ‘El Mallku’, no le cayó bien la presencia de la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, en el velorio de su padre en El Alto. En las últimas horas circuló un video en el que se vé que ella le recrimina a la autoridad que haya asistido al lugar.

«Él se los ha trabajado (en referencia al aporte que dio El Mallku para la subida del masismo), ¿con qué cara vienen? En vida se reconoce», fue parte del reclamo de la hija de El Mallku a Prada, situación que quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales.

Al igual que otras autoridad, como el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, la ministra Prada había asistido a dar el último adiós a Felipe Quispe, quien falleció el martes por la tarde a causa de un paro cardiaco, según el reporte de sus familiares.

«Quiero expresar mi solidaridad y condolencias a su familia. Es una historia que marcó mi camino político allá por el año 2000, cuando tuve la oportunidad de compartir con El Mallku, por eso estoy aquí«, manifestó Prada a los medios de comunicación, mientras de fondo se escuchaban reproches como «fuera masistas».

Además, la ministra dijo que se está organizando un homenaje para El Mallku «porque es lo que se merece» y se ha conversado con personas que forman parte de la lucha que él inicio, por lo que esperan comunicar pronto esas noticias y que lo importante ahora es respetar el dolor de la familia.

Mira el video en el siguiente enlace:

"Con qué cara vienen", el reclamo de la hija del Mallku a la ministra de la Presidencia. La presencia de la autoridad no fue bien recibida en el velatorio del líder indígena. Rosario Quispe le reprochó que es en vida que se reconoce a las personas. pic.twitter.com/tyUK213ius — EL DEBER (@grupoeldeber) January 21, 2021

Eva Copa avivó la polémica

Mientras tanto, Eva Copa compañera política de El Mallku y candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla La Paz, indicó que los homenajes se deben dar en vida y afirmó que hubiera sido “hermoso” que las cosas que se dicen ahora de Felipe se hubiesen dicho mientras estaba vivo .

«A Felipe lo he conocido meses atrás, en las candidaturas. Cuando el MAS me aisló, él me dio la mano y me dijo: ‘Eva aquí nos vamos a parar firmes los aimaras y no vamos a claudicar. Tienes que ser fiel a tu convicción’. Yo perdí a mi papá hace siete años y hoy pierdo a otro padre», expresó Copa.

Entre lágrimas, el exsenadora señaló que El Mallku dio mucho por el pueblo indígena aimara cuando se pensó que todo estaba derrumbado y es una pérdida irreparable. Además, Copa se fundió en un abrazo con el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y ambos lloraron por la partida de Quispe.