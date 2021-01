Conmoción: detuvieron al peleador de UFC Irwin Rivera por intentar asesinar a puñaladas a sus dos hermanas

El deportista mexicano está bajo custodia policial con dos cargos de asesinato premeditado en primer grado

River tiene 31 años y peleó tres veces para la UFC (Foto: @irivera144_1)

El mundo de las artes marciales mixtas vive horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia de la detención del peleador Irwin Rivera tras ser acusado de intentar asesinar a sus dos hermanas a puñaladas. El deportista de 31 años permanece bajo custodia policial en el Centro de Detención de West Palm Beach de Florida según los registros en línea de la oficina del Sheriff de ese condado.

El mexicano, que ostenta un récord de 10 triunfos y 5 derrotas a lo largo de su carrera, fue detenido el jueves por dos cargos de asesinato premeditado en primer grado. El cronista Eric Kowal dio detalles de lo ocurrido y fue quien informó que Rivera fue apresado porque presuntamente apuñaló a sus hermanas.

El hecho se habría desarrollado cuando las mujeres (de 22 y 23 años) estaban de visita en la casa de su hermano y recibieron este brutal ataque de arma blanca mientras dormían en un cuarto de huéspedes. El reporte –que replicó el medio especializado Diario MMA– indica que una de ellas logró escapar y pidió ayuda a los vecinos. Ambas tenían heridas en la espalda, la cabeza, el rostro, los brazos y las manos. Inicialmente, Rivera logró escapar y fue detenido por la policía posteriormente. Según se conoció, habría declarado que el ataque a sus hermanas “era su propósito” porque “un poder más alto se lo indicó”.

Según el sitio Fox News, no se estableció un monto para la fianza del luchador y aclararon que en Florida los cargos por homicidio premeditado en primer grado conllevan una posible sentencia de muerte o cadena perpetua. Rivera había peleado por última vez en septiembre del año pasado en la UFC Night y fue derrotado por Andre Ewell por decisión dividida. El deportista, que es apodado The Beast según informa el sitio oficial de la UFC, no figura entre los 16 mejores peleadores del ranking de peso gallo que lidera el ruso Petr Yan.

Rivera está detenido en Florida actualmente

La principal empresa de artes marciales mixtas difundió un comunicado al respecto que replicaron los distintos medios tras conocerse la noticia: “UFC está al tanto del incidente reciente que involucró a Irwin Rivera y posteriormente recibió información de su gerencia de que ha estado exhibiendo un comportamiento consistente con problemas de salud mental”. Al mismo tiempo, se conoció que se canceló el combate que tenía programado para el 13 de marzo ante Ray Rodríguez. “Las acusaciones son extremadamente preocupantes y la organización actualmente está recopilando información adicional. La investigación está en curso y cualquier posible próximo paso, incluida una acción disciplinaria o atención médica, se determinará al concluir. Además, UFC ha informado a la gerencia de Rivera que no se le ofrecerá una pelea en este momento”, aseguraron.

Rivera, que vive en Boynton Beach, había logrado su boleto a la UFC en mayo del 2020 y llegó combatir en tres oportunidades para esa empresa, con dos derrotas y un triunfo. Previamente, había logrado impulsar su nombre en la divisional gallo en el Titan Fighting Championships, que están bajo la órbita de la UFC desde el 2015. Dos años atrás, Rivera se apoderó del título interino de Titan tras vencer por KO a Matt Wagy.