Créditos Ya: la nueva propuesta de Roly Aguilera

El plan sería para aplicación inmediata, enfocado en gremiales, transportistas y emprendedores.

Fuente: Prensa Demócratas

El candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra por Demócratas, Roly Aguilera, presentó esta mañana en el Mercado Nuevo su segunda propuesta de gobierno, Créditos Ya, que al igual que la anterior (plan de vacunación) sería para aplicación inmediata desde el municipio.

“Necesitamos soluciones ya para que la gente reactive su economía y generemos trabajo. Hablo con la gente en los barrios y me dicen: yo tengo mi venta de hamburguesas, pero con la cuarentena se acabó mi plata y no sé cómo reactivarla. La realidad es que hoy la gente se presta plata al 20 o 25% mensual en el mercado negro, y todos los días les mandan la moto a cobrarles y si no pagan los amenazan y hasta les quitan sus cosas”, comentó.

El postulante Demócrata señaló que “hay formas de ayudar a la gente y hay plata… Lo que no hay son iniciativas ni un gobierno autónomo municipal que dé soluciones urgentes a los problemas del pueblo. Después de ¡Vacunas Ya! estoy presentando a los sectores y al gobierno municipal la segunda propuesta que debería ser de aplicación inmediata ante la emergencia. Esta propuesta es ¡Créditos Ya!, recursos inmediatos y de fácil acceso para los gremiales, transportistas y emprendedores”.

Sin requisitos complicados ni garantías imposibles

“Créditos Ya es una iniciativa para que esos cruceños emprendedores que no pueden acceder a los créditos de la banca privada tengan acceso inmediato a créditos entre 3.000 a 30.000 bolivianos. Créditos fáciles, sin requisitos complicados ni garantías imposibles. Este es un crédito de acceso a la gente trabajadora por cuenta propia”, detalló Roly.

Y agregó: “la que pondrá la plata para prestar y garantizará a la gente será la alcaldía. También la alcaldía armará con la gente los requisitos básicos y en 5 días la banca le dará el crédito al trabajador. Esto se hará con un interés mínimo de 0,5% mensual, o sea que el que por 5.000 Bs pagaba 1.000 mensuales de interés en el mercado negro, con ¡Créditos Ya! sólo pagará 25 Bs al mes. La alcaldía tiene plata para estos créditos, lo que falta es voluntad e iniciativa”.

Experiencia en la Gobernación

El candidato remarcó la viabilidad de la propuesta, en base a su experiencia en el tema desde el gobierno departamental.

“¿Y saben por qué les digo que se puede hacer? Porque ya lo hice desde la Gobernación… Sé cómo hacerlo. Personalmente trabajé con el programa PRODEPA e implementamos créditos a los pequeños productores de provincias que no pueden acceder a la banca formal y confiamos en ellos, les dimos crédito solidario para que puedan emprender. ¿Y saben qué pasó? Ellos trabajaron… Pagaron su crédito con interés solidario y mejoraron su economía”, indicó.

Roly Aguilera dijo que esta propuesta está a disposición “si la alcaldesa transitoria quiere implementarla de inmediato. Me ofrezco para presentarle el proyecto. Señora, usted tiene mi número de celular, si gusta me llama y le muestro cómo hacerlo para que le demos a la gente una respuesta urgente a sus necesidades económicas”.