Creemos denuncia a Cronenbold ante el TED por su participación en la entrega de las pruebas de antígenos

La Agrupación Creemos sentó una denuncia contra el Movimiento al Socialismo y su candidato a la gobernación, Mario Cronenbold por incumplimiento de la ley electoral 026. Según argumenta en la misiva, se señala un uso indebido de bienes del Estado al utilizar la entrega de las pruebas de antígenos como parte de sus acciones de campaña.

El vocero de Creemos, Erwin Bazán, considera que esta acción, en la que también participó la candidata a la Alcaldía cruceña por el MAS, Adriana Salvatierra, supone una “violación fragante a la ley del régimen electoral por parte de los candidatos del MAS”.

La denuncia se acompaña de fotos de ambos candidatos junto a los insumos entregados por el Gobierno nacional al Sedes para reforzar la campaña de vigilancia activa ante la creciente ola de contagios en la región. Desde sus redes sociales, ambos candidatos utilizan las imágenes como parte de su búsqueda de votos de cara a la próxima cita en las urnas.

Al momento de entregar la denuncia en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental, Bazán pidió a Cronenbold “que no sea sinvergüenza, que no use el dinero de todos los bolivianos para hacer su campaña; y sobre todo, que no abuse de la emergencia sanitaria, de la necesidad de gente que se está muriendo en hospitales, de la necesidad de gente que necesita atención por parte de profesionales de la salud”.

La ley del régimen electoral 026 considera que se incurre en delitos de propaganda política cuando se utilizan los bienes de Estado para sacar un provecho partidario. En este sentido, la norma dispone sanciones que abarcan desde multa económica hasta la suspensión de la candidatura.

Bazán reconoce que será el TED quien, en un plazo de 24 horas, deberá pronunciarse.

Bazán indica que los insumos entregados el día lunes corresponden a una compra del Estado “con recursos del Tesoro General de la Nación de pruebas de antígenos nasal que entrega a la Alcaldía y la Gobernación”. La utilización de las imágenes por parte de Cronenbold y Salvatierra pretende “buscar provecho electoral en un uso indiscriminado, abusivo, ilegal y arbitrario” al querer mostrarse como parte activa de la donación.

Más allá de la denuncia, desde Creemos se pide al Tribunal Electoral Departamental que sancione estas actitudes para que no se repitan las situaciones pasadas donde se abusa de los bienes del Estado para sostener las campañas. Además, recuerda que, en otras ocasiones, “ante mínimas faltas, ha suspendido muchas candidaturas en Beni”, compara Bazán.

Finalmente, Erwin Bazán califica como “un acto cínico de campaña” la participación de los candidatos del MAS puesto que quieren “usar el dolor de la gente para hacer campaña en beneficio personal”. Además, manifiesta que la entrega de las pruebas de antígenos supone “una obligación del Estado (que debe) servir y entregar (estas pruebas) en un momento de pandemia a la población”.