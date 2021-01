¿Cuál es la única cuenta de Twitter no afiliada a la Casa Blanca que sigue Joe Biden?

«Mi corazón, oh Dios mío, por fin puedo ver los tuits del presidente, que probablemente no serán desquiciados», escribió, y agregó en otro mensaje: «Probablemente no debería volver a tuitear nunca más».

La decisión del presidente de seguir a Teigen se produce menos de 24 horas después de que la estrella pidió, aparentemente en broma, que la siguiera en Twitter. «Hola @joebiden, he estado bloqueada por el presidente durante cuatro años, ¿puede seguirme, por favor?», escribió la modelo el miércoles por la mañana.

En julio de 2017, Trump bloqueó a Teigen después de que ella tuiteara: «Lol, no le gustas a nadie».

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him «lol no one likes you» was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp

— chrissy teigen (@chrissyteigen) July 25, 2017