Denuncia: Crédito para la lucha contra Covid-19 solo asigna $us 62 MM de 350 para salud

Fuente: Página Siete

El miércoles, la Cámara de Diputados autorizó el crédito de la CAF de $us 350 millones (MM) para la lucha contra la Covid-19, de estos recursos solo $us 62,55 millones serán destinados para la salud, denuncia el diputado de CC, Carlos Alarcón. La mayor parte se distribuirá en transporte, energía y fideicomisos para gobiernos regionales, según documentos.

El informe al que tuvo acceso Página Siete detalla que el sector transporte obtendrá $us 64,88 millones; energía, $us 62,74 millones; fideicomisos para la inversión pública de los gobiernos regionales, $us 131.93 millones; administración general, $us 14,87 millones; comunicaciones, $us 9,35 millones y agropecuario, $us 3,8 millones.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón detalló que de los $us 62 millones para salud, «no se destinará nada para la emergencia sanitaria», por la segunda ola del coronavirus. Esos recursos serán para cubrir radioterapias para los pacientes con cáncer.

«Proponen otros $us 62 millones para la construcción de la planta de energía nuclear y para el diseño, y para la Covid, cero del crédito de la CAF. El resto irá en obras de infraestructura caminera, en pagos a acreedores del Estado como los convenios que se hizo con los rusos y en un fideicomiso para los municipios que ellos han seleccionado», detalló.

Este crédito irá como parte de los recursos para el Tesoro General de la Nación (TGN). El proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento y posterior aprobación.