Denuncian por sueldos a presidente de Torre Fuerte, quien postula a asambleísta

Fuente: eldia.com.bo

“Decime que no me vas a pagar y no te molesto más”, señaló el entrenador Claudio Chacior al presidente de Torre Fuerte, José Luis Mendoza, quien fue demandado ante Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) por no cancelar sueldos de la pasada temporada y que hoy postula para asambleísta con la agrupación Unidos.

Luego de ser eliminados en cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2020, los jugadores y el entrenador de Torre Fuerte quedaron sin asistencia dirigencial, pues el día que terminaron fuera del Nacional B, la directiva del club les apagó el celular y se quedaron sin cobrar algunos sueldos de esa temporada. “Durante el tiempo de pandemia, varios jugadores no cobraron sueldos, sino viáticos, y en mi caso, cobré solo tres salarios en todo el año (…) No tengo la cuenta bancaria de Pep Guardiola para estar insistiendo por un pago”, indicó Chacior a un programa radial.

“Decime que no me vas a pagar y no te molesto más (…) Encima veo fotos de él como asambleísta, metido en la política”, apuntó el entrenador argentino contra Mendoza.

Ante esta situación, Chacior y otros jugadores decidieron acudir a Fabol para denunciar el hecho, ya que además, uno de los directivos del club había comunicado a un jugador que no se les cancelaría porque según Mendoza se vendieron en el último partido (contra Fancesa).

“Vamos a presentar una demanda contra el Tribunal de Resolución y Disputa (TRD) porque no puede ser que exista esta clase de gente, encima de sin vergüenza quiere se candidato a asambleísta”, dijo David Paniagua, representante de Fabol.