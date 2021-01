Deportista se retira denunciando el machismo en el motociclismo

Pudo haber sido como Ana Carrasco o María Herrera, pero Sharni Lee Pinford se retira del mundo del motociclismo y no duda al tildar al machismo con una de las causas de su renuncia.

Esta australiana de 25 años emigró a Europa para vivir de la competición sobre dos ruedas. Llegó a participar en el campeonato británico de Moto3 en dos campañas siendo en una undécima y otra duodécima, en 2018 y 2019. En 2020, hasta saltó al Mundial de Supersport 300. Fue con el equipo del expiloto Jakub Smrz en Magny Cours como invitada, pero no se clasificó para las carreras. Pese a todo, el conjunto holandés IDM la quiso fichar para correr en ese mismo certamen en 2021. Todo parecía encarrilado, pero ella se echó para atrás en el último momento.

Ahora, en Facebook explica sus motivos y anuncia su retirada. Este es su mensaje: «Este post es para anunciar la decisión que he tomado de alejarme del mundo del motor. Esta decisión no ha llegado a la ligera, aunque es la que viene de mi corazón.

Desde el principio de mi carrera, había tomado la decisión de darle el cien por cien, sabiendo que para el final de la misma, la única opción es estar seguro de que hice todo lo que pude tener. Mi padre falleció justo antes de que yo comenzara a correr. Esto significaba que todo lo que he hecho, ha sido sólo por mi cuenta, sin guía ni apoyo. Viniendo de un lugar sin apoyo financiero ni personal significaba que hice que mi carrera fuera realidad con pura determinación y sacrificio, lo que me llevó a depender de otras personas. Este enfoque significaba muchas lecciones, con ensayo y error, como puedes imaginar, muchas lecciones se aprendieron de la manera difícil, tratando de encontrar la mejor dirección para moverme en este deporte.

Mi carrera despegó como un rayo a tiempo completo en 2017, donde me mudé por primera vez de la familia para trabajar para uno de mis patrocinadores con el fin de poder seguir corriendo. A partir de este momento, tomé la voluntad de competir como no solo algo que puedo hacer y disfrutar el fin de semana, sino algo que viví cada momento de cada día durante los siguientes tres años. Cada acción, cada decisión fue tomada en base a favorecer mi carrera. Desde entonces, vendí todo lo que tenía, compré un billete de ida al otro lado del mundo y trabajé a tiempo completo sin salario para continuar. He sacrificado muchas cosas, mi felicidad, mi estilo de vida, mi familia, mi salud mental y mi salud física. Sentí que las carreras eran el único significado que tenía para mi vida, así que lo sentí como un pequeño precio que pagar en ese momento.

A lo largo de mi viaje en el deporte de motor, he vivido y estado expuesta a muchos desafíos, algunos de los que me cuesta hablar. La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado, se han basado en la falta de respeto y trato despectivo de las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesto si hubiera sido un hombre.

Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese punto. Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente. Me entristece profundamente mirar los desafíos de mi propio viaje, y reconocer el hecho de que las mujeres dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que contribuyó a mi decisión de alejarme.

Puedo decir que realmente he dado todo lo que he tenido para tener éxito en este deporte, y con esto he sido capaz de presenciar lo que es verdaderamente posible cuando pones tu foco en algo y vas tras él al cien por cien. Después de llegar a mi punto más bajo, esto me llevó a centrar mi energía en curarme a mí misma y entender la psicología del cerebro humano. Con esto, he podido entender las motivaciones detrás de las cosas que hacemos y las cosas que creemos. Me ha parecido realmente sorprendente darme cuenta del poder de nuestras creencias y los motivos detrás de los caminos que decidimos tomar. Siempre hay un significado más profundo para las cosas que hacemos, y las cosas que creemos. Hasta que no tomes conciencia de estos factores subyacentes, es difícil para nosotros ser capaces de crear y experimentar la vida que verdaderamente queremos vivir y cumplir nuestro propósito último por el que estamos aquí. Todos tenemos limitaciones, pero eres tú quien decide si te las quedas o no.

Mi amor por el deporte continúa y no estoy segura de lo que me depara el futuro. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado en este deporte, y siento que es una pena que aún no haya podido desarrollar todo mi potencial. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, me han proporcionado oportunidades y a los amigos que he conocido en el camino. Espero que desde mi viaje pueda ayudar y animar a otros a saber que son dignos de todo lo que desean. Mi deseo para los demás es saber que nadie tiene el derecho de hacerte sentir indigno o incómodo, o que debes rechazar cualquier cosa que no se sienta bien contigo. Tu intuición es la guía más confiable que tenemos y las respuestas que buscamos están dentro de nosotros. Eres más fuerte de lo que piensas, y eres capaz de más de lo que crees«.