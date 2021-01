Dos senadoras advierten con huelga de hambre si el Gobierno no atiende la emergencia en el Beni por Covid-19

Las senadoras de la alianza Creemos, Claudia Égüez y de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Moyoviri, advirtieron con iniciar desde este jueves una huelga de hambre si el Gobierno no atiende la emergencia sanitaria por la pandemia del cornavirus.

Ambas legisladoras denunciaron que la Gobernación del departamento del Beni no cuenta con un plan de contingencia para encarar la atención de pacientes infectados por la pandemia en esta segunda ola.

En ese marco, Égüez pidió que la administración de Arce pueda tomar cartas en el asunto e investigue dónde están los recursos destinados para la salud. La legisladora advirtió que solo en Trinidad cada día pierden la vida entre 10 a 12 personas.

“Si hasta el día de mañana, presidente (Luis Arce), no somos escuchados, como departamento, mi persona y la senadora que me acompaña de Comunidad Ciudadana, los residente benianos y todas las personas que quieran vamos a iniciar un piquete de huelga de hambre porque el Beni también es parte de Bolivia”, anunció.

Su colega de CC, Cecilia Moyoviri, dijo que en su calidad de legisladoras del Beni “no aguantan más” por las situación que atraviesa la región ubicada en el oriente boliviano ante la escalda de contagios y decesos a consecuencia del coronavirus.

“Nos duele mucho, de verdad desde el año pasado venimos sufriendo, ¿por qué algunos departamentos no somos escuchados? ¿Por qué, siempre, tenemos que sufrir como benianos? No puedo creer que en Bolivia haya departamentos que sean favorecidos y otros no sean escuchados”, dijo.

De acuerdo con el reporte epidemiológico en el departamento del Beni fueron reportados 93 nuevos contagios y dos decesos. El total acumulado en esa región ahora subió a 2.551 casos.