Ejecutivo prepara una propuesta para el alivio de la deuda externa de Bolivia

El Gobierno prepara una propuesta para el alivio de la deuda externa, informó este domingo el vocero presidencial, Jorge Richter

“Hay un elemento más que se está trabajando, que el Presidente no lo anunció en su mensaje, pero es bueno señalarlo: Se dijo durante la campaña que había que trabajar en una lógica de no pago de los servicios de la deuda externa, se está trabajando esto”, dijo el Vocero en el programa Asuntos Centrales, dirigido por el periodista Tuffí Aré.

Para fundamentar la propuesta gubernamental en elaboración, Richter explicó que “tanto el grupo de París, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros organismos, han recomendado, no de ahora, no de una semana atrás, que los servicios de la deuda externa pueden no ser pagados a cambio de que los países se comprometan a la no adquisición de nuevos créditos, algo que sean concesionarios”.

Cuantificó en aproximadamente en 800 millones de dólares anuales la deuda externa del país y dijo que ese monto se podría invertir “en reactivación económica y programas sociales. Esto también se está trabajando”, manifestó.

La autoridad dijo que se proporcionarán detalles una vez que se termine de elaborar la propuesta, que está en manos del Ministerio de Planificación, indicó.