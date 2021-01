El argentino Nicolás Cavigliasso ganó la tercera etapa del Rally Dakar y se ilusiona con repetir el título

El cordobés fue el más rápido de la jornada a bordo de su quad y busca la misma gloria que cosechó en 2019

El piloto de 29 años del Dragón Rally Team, se impuso con su Yamaha en un tiempo de 4h 25m 49s. Foto: EFE/EPA/Frederic Le Floch

Nicolás Cavigliasso, campeón vigente, se quedó con la tercera etapa del Rally Dakar en la categoría cuatriciclos (quads), desarrollada con un rulo de 630 kilómetros, 403 cronometrados, en la ciudad de Wadi Ad-Dawasir, en Arabia Saudita.

El piloto de 29 años del Dragón Rally Team, se impuso con su Yamaha en un tiempo de 4h 25m 49s y aventajó por un minuto exacto al chileno Giovanni Enrico, quien concluyó segundo. La victoria parcial vuelve a impulsar al cordobés de General Cabrera en sus ilusiones de repetir el título de 2019, cuando se quedó con nueve de las diez etapas de la carrera.

El tercer lugar fue para otro argentino, Manuel Andújar (de Lobos, provincia de Buenos Aires); y Pablo Copetti, ganador el lunes del segundo tramo de la competencia y que participa de la prueba con licencia estadounidense, dio pelea hasta los últimos kilómetros pero problemas en su máquina lo relegaron al quinto puesto.

La clasificación general quedó ahora en manos de Enrico, con un tiempo total de 14h 36m 46s, escoltado por el hasta ayer líder, el francés Alexandre Giroud (hoy cuarto), a 4m 06s. Después se encolumnan los tres pilotos argentinos: Cavigliasso (a 6m 41s), Copetti (a 7m 50s) y Andújar (a 29m 56s).

Rallying – Dakar Rally – Stage 11 – Shubaytah to Haradh – Saudi Arabia – January 16, 2020 Monster Energy Honda Team 2020’S Kevin Benavides during stage 11 REUTERS/Hamad I Mohammed

En motos, mientras tanto, fue sobresaliente la tarea del salteño Kevin Benavides (Monster Energy Honda), que se recuperó de su mala performance de ayer y terminó segundo en la etapa de hoy con un registro de 3h 36m 39s. El ganador fue el australiano Toby Price (Red Bull KTM), con 3h 33m 23s. El mendocino Franco Caimi (Monster Energy Yamaha) quedó séptimo y Luciano Benavides (Husqvarna), duodécimo.

La clasificación general de la categoría motos tiene en la punta al estadounidense Skyler Howes (KTM), con un crono total de 12h 05m 48s, escoltado por el francés Xavier De Soultrait (Husqvarna), el australiano Toby Price y Kevin Benavides, que se puso ahora en un expectante cuarto lugar de la tabla.

El mayor de los hermanos quiere sacarse la espina y cosechar su primer título en el Dakar, tras clasificarse cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y 19no. el año pasado. Luciano Benavides se mantiene en el top ten de la general (es séptimo), y Franco Caimi subió del 21 al 18vo puesto.

Rallying – Dakar Rally – Stage 3 – Wadi Ad-Dawasir to Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia – January 5, 2021 X-Raid Mini JCW Team’s Carlos Sainz and Co-Driver Lucas Cruz in action during stage 3 REUTERS/Hamad I Mohammed

En la categoría autos, por su parte, el histórico mendocino Orlando Terranova perdió terreno a bordo de su Mini (X-Raid Team), tras finalizar 23ro en la etapa de este martes y caer dos lugares en la clasificación general, del duodécimo al 14to. Orly, de 41 años, con 15 Dakar desde su debut en 2005, se distancia a 1h 12m 23s del líder de la división, el francés Stéphane Peterhansel (Mini), célebre por sus trece títulos en la especialidad (siete en motos y seis en autos) y que hoy fue tercero.

El ganador de la etapa fue otro veterano del Dakar, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), ahora escolta en la general. Mañana, día de Reyes, se correrá el cuarto segmento: será el más largo de la competencia, con 476 kilómetros de enlace y 337 de especial (813 kilómetros en total) de Wadi Ad-Dawasir a Riyadh.

El Rally Dakar 2021, compuesto de doce etapas, se celebra en Arabia Saudita por segundo año consecutivo, tras desarrollarse en Sudamérica desde 2009 cuando dejó el territorio africano por razones de seguridad.

LAS MEJORES POSTALES DE LA JORNADA

La española Cristina Gutiérrez hace historia en las dunas árabes. Foto: RB Pool

Carlos Sainz barrena la arena con toda su experiencia. Foto: Kin Marcin

Mohammed Jaffar busca más protagonismo en el Dakar. Foto: Marcelo Maragni

El francés Stephane Peterhansel es una leyenda del Dakar. Foto: Flavien Duhamel

Nasser Al-Attiyah lidera la general en los autos. Foto: Eric Vargiolu

Toby Price es otro de los animadores del Rally más duro del mundo. Foto: Eric Vargiolu

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Detalles exclusivos: cómo será el traslado de los restos de Fangio a su museo, donde se espera a Hamilton y a otras estrellas de la Fórmula 1

Max Verstappen, Kelly Piquet y Daniil Kvyat: la historia de amor ¿y traición? que escandaliza a la Fórmula 1

Ni Senna, ni Schumacher, ni Hamilton: por qué un estudio señala que Fangio fue el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1

Fuente: infobae.com