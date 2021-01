El arquero Hugo Suárez también se despide de Wilstermann

Fuente: lostiempos.com

El golero Hugo Suárez se sumó esta mañana a Óscar Vaca y Juan Pablo Aponte, quienes anoche anunciaron que no continuarían en el club Wilstermann y se despidieron de la hinchada aviadora.

“Gracias por siempre club Wilstermann. Lo llevaré de por vida en el corazón. Gracias por la hospitalidad y el cariño de siempre Cochabamba. Gracias eternamente querida hinchada fiel de Wilstermann”, escribió Suárez en sus redes sociales.

En más de una oportunidad Hugo Suárez aseguró que quería despedirse del fútbol profesional en Wilstermann, hoy se le cerró esta oportunidad de momento.

“Hoy se me cerró como jugador defensor de los colores de Wilstermann. Siempre quise cerrar mi vida futbolística en el rojo, pero no se pudo, Dios dirá. Hasta pronto Wilstermann querido. Siempre di todo lo que pude, si me equivoque fueron por circunstancias del fútbol, pero no me queda duda de que deje todo siempre”, finaliza el golero.

Hugo Suárez tiene un cariño especial con Wilstermann, porque fue el que le abrió las puertas al fútbol profesional en el 2001. Este era su quinto ciclo en el plantel aviador.

Además con Wilstermann ganó su primer título profesional en el 2006 y ganó el tercero en el 2019.

Con la no renovación con Hugo Suárez, de momento en Wilstermann tiene confirmado sólo al joven golero Daniel Sandy.