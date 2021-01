El emotivo abrazo de la madre del niño salvado de ahogarse con el héroe que lo rescató

El día que Leonel cayó al canal ella no se encontraba en el lugar por lo que no pudo encontrarse con el joven.

Fuente: Unitel

La mamá de Leonel, el pequeño que fue rescatado tras haber caído en un canal del mercado Abasto en la ciudad de Santa Cruz, se encontró este viernes con Carlos Paredes, el joven que arriesgó su propia vida el pasado miércoles cuando sucedió el accidente.​

Martha Núñez, madre del niño, se fundió en un abrazo con Carlos en el set de La Revista, que los tuvo como invitados especiales este viernes.

“Muchas gracias, nadie como usted, gracias por haber salvado a mi hijo”, le dijo Martha entre lágrimas al joven, que trabaja como ayudante de plomero en Saguapac.

Leonel es el compañero de su mamá

Martha contó que el día del accidente no estaba en el mercado debido a que estaba presente en un velorio junto a su esposo. El niño fue atendido por un médico, fue revisado y está tomando algunos jarabes para desintoxicarse tras haber ingerido agua sucia tras caer al canal.

“Él (Leonel) me contó que su chinela se cayó al canal y que al intentar sacarla se cayó. Las señoras entonces gritaron y me ayudaron a auxiliarlo”, contó.

La madre se dedica al comercio en el mercado Abasto y vende frutas, labor en la que lo acompaña Leonel ya que no puede dejarlo en casa solo.

El día del rescate

Carlos contó ante la madre de Leonel que aquel día estaba en la zona por motivos laborales y que casualmente la ruta lo puso en la zona del mercado Abasto.

«Cuando estábamos en el lugar vimos mucha gente que gritaba y las mujeres pedían ayuda, cuando dijeron que había un niño yo me lancé sin pensarlo. Sentí que la corriente me arrastraba y sentí desesperación cuando él me miraba para que llegue a él», relató emocionado.

El joven dijo que se sintió recién tranquilo cuando vio que el niño estaba a salvo y pudo salir del agua.

Carlos y Martha sellaron con un abrazo el final feliz de una historia que pudo terminar en una tragedia.