El «Loco» Gatti dispara nuevamente contra Leo: «Cuando no juega Messi, Barcelona gana»

Hugo Orlando Gatti siempre tiene un rol crítico con Lionel Messi y el Loco volvió a apuntar al ’10’ del Barcelona y la Selección Argentina. El exarquero destacó que el equipo de Ronald Koeman juega mejor sin la presencia de su ídolo en cancha.

«Cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana porque saca otra fuerza», aseguró Gatti en El Chiringuito. «El fútbol es ganar, y si se juega bien mejor. Cada vez que Messi no juega, el Barcelona gana», agregó.

«El otro día ganó un partido sobre la hora, con ese negrito que juega bien. Y si estaba Messi, por ahí no ganaba. La clavó ahí y la ganó el negrito, campeón. Le regalaron dos penales. El portero, que parecía más bien un aviador, atajó dos penales fenomenales. Y si el equipo iban a los penales, perdían», cerró Gatti con otra polémica frase.

Lo cierto es que desde la llegada de Ronald Koeman como entrenador, Leo Messi solo se perdió seis partidos y el Barcelona consiguió tres triunfos (4-0 al Dinamo Kiev, 3-0 vs Ferencvaros y 2-0 vs Elche), un empate (1-1 vs Eibar) y dos victorias por penales (Cornellá y Real Sociedad).