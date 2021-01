El momento difícil de Ximena Zalzer a causa del Covid-19

Fuente: Red Uno

La presentadora de Bigote, Ximena Zalzer, compartió en Facebook uno de los momentos más desesperantes de su vida, el contagiarse con Covid-19, y el ver a su padre y su ‘nana’ luchar por sus vidas en cuidados intensivos después de ser intubados.

Han pasado ya tres semanas, desde que Ximena y toda su familia dio positivo al coronavirus, ella no sabe cómo y dónde se contagió, pero ahora que ha superado lo peor, se sintió con la obligación de compartir su experiencia y así concientizar a las personas sobre este virus y evitar que atraviesen momentos duros como lo hizo su familia. ‘Lo que yo pasé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo’, dijo la presentadora con lágrimas en los ojos, después de relatar los momentos de angustia que vivió, pero recalcó que no perdió nunca la esperanza en Dios, al quien agradece ahora por el ‘milagro’ que hizo en su vida, sacando de peligro a su nana y a su padre de terapia intensiva.

Ximena remarcó a sus seguidores lo importante que es usar el barbijo y evitar aglomeraciones, ‘no jueguen con la salud’, dijo en más de una oportunidad en su video, que aquí te lo compartimos: