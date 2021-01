El «permitido» de Cristiano Ronaldo en su estricta dieta de los seis platos

La madre del astro portugués contó cuál es la comida que le causa devoción y reveló su receta favorita

Cristiano Ronaldo lleva una dieta muy estricta para mantener su físico (Reuters)

Además de ser uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene una particularidad con la que pocos pueden compararse: su increíble estado físico con 35 años. Es que a lo largo de su carrera, el luso se convirtió en un ejemplo de deportista profesional, a pesar de tener algunos “permitidos” en su estricta dieta.

Así lo explicó la madre del futbolista en una reciente entrevista para la televisión portuguesa, en la que reconoció que una vez a la semana su hijo cae en la tentación de una de las comidas más ricas y conocidas del mundo.

“A mi hijo le encanta comer pizza. Come una vez por semana, pero luego hace muchos abdominales para compensarlo”, le comentó Dolores Aveiro al presentador Pedro Fernandes en una charla que tuvieron en la casa de ella en Madeira.

Al mismo tiempo, la mujer de 66 años también reveló cuál es su plato preferido: el bacalao dorado o “bacalhau à brás”, una receta muy conocida en su país a base de bacalao acompañado con huevos revueltos y papas.

La madre de Cristiano Ronaldo contó cuál es su «permitido» (IG: @cristiano)

Cristiano Ronaldo ya confesó su devoción por la harina, el queso y la salsa en una entrevista previa, en la que contó que comía pizza junto a Cristiano Jr. “La clave es cuidar tu cuerpo, entrenar, recuperarte y comer adecuadamente. Aunque a veces como pizza con mi hijo, de lo contrario sería aburrido”, explicaba.

Y es que el cinco veces ganador del Balón de Oro puede darse este tipo de gustos las veces que quiera ya que lleva una dieta muy estricta basada en seis platos diarios, así como también una exigente rutina de entrenamiento.

A su vez, las horas de descanso también suelen ser muy importantes en su día a día: “Dormir bien es realmente importante para aprovechar al máximo el entrenamiento. Ayuda a que los músculos se recuperen, lo cual es realmente importante”, supo señalar.

Ronaldo se centra en una dieta de seis platos diarios, entrenamiento y varias horas de descanso (@cristiano)

Al momento de explicar cómo era su cuidado personal, y a base de lo que fue mencionando durante sus entrevistas anteriores, el medio británico The Sun planificó cómo podría ser un día en la vida alimentaria del futbolista.

Como desayuno suele ingerir fiambres (jamón y queso) y yogurt bajas calorías. En el primer almuerzo (a media mañana), suele apelar al pollo con vegetales. Para CR7, el pollo es “mágico”. ¿La causa? Su alto contenido de proteínas y bajo contenido de grasa.

El segundo almuerzo puede consistir en pescado, que puede repetir una o dos veces en la jornada. En algún momento de la jornada intercala un snack, con tostadas y frutas. Y por la noche, cierra con un trozo de carne, en general acompañado por ensalada.

Por su parte, la revista italiana de espectáculos Novella 2000 también indagó acerca de su rutina alimenticia y remarcó que en la mesa del futbolista está prohibido cualquier tipo de bebida alcohólica o refrescos. Solo se observan jugos naturales de frutas o agua.

El que pudo comprobar su estructurada dieta en primera persona fue su ex compañero del Manchester United, Patrice Evra, quien mediante una anécdota reveló: “Me dijo que fuera después del entrenamiento y fui. Yo estaba cansado, en la mesa solo había ensalada, pollo y agua”.

“No había nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no. Terminó de comer, se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y yo le respondí que si podía terminar de comer. Después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina. Cristiano es una máquina y no quiere dejar de entrenar”, recordó.

