«El virus ataca en horas lo que antes ocurría en días», cuenta Revilla sobre su segunda vez con el coronavirus

Fuente: Unitel

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, en entrevista con Unitel contó su testimonio sobre cómo fue padecer por segunda vez el coronavirus, señala que en esta ocasión los síntomas fueron más agresivos con su organismo.

«El año pasado me contagié y tuve síntomas leves, dolores musculares, pero la verdad en esta oportunidad ha sido más duro, yo he estado en situación muy delicada la pasada semana, he perdido el olfato, el gusto, tengo daño pulmonar, el contagio ha sido mucho más fuerte«, cuenta Revilla.

La autoridad señala que «el virus ahora ataca en cuestión de horas lo que antes ocurría en días y por eso es mucho más severo», señala la autoridad.

El alcalde paceño asegura que debido a las características de la segunda ola se debe aplicar medidas más estrictas para la población. Reitera su postura de que si es necesario se debe ir a una cuarentena rígida de al menos cinco días para que se pueda contener la velocidad del contagio.

​«Tenemos que actuar con rapidez no solo para poner el sistema a punto, que no solo se trata de camas, unidades de terapia intensiva, también de personal y medicamentos mucho más fuertes. Lo que queremos es evitar que la cadena de contagios se incremente y eso lo conseguimos o con una cuarentena de cinco a siete días o con otro tipo de restricciones», señaló.

La Paz se reunirá este martes en una reunión del Coed en la que se decidirán nuevas medidas y entrará en debate la aplicación de una cuarentena, que Revilla reconoció debe tener el respaldo del Gobierno para que sea exitosa.